Amenzi ”parcate”, permis suspendat

Mai țineți minte opinia mea nepopulară de aici?

Ei bine, se prea poate să avem cititori și pe la guvern, pentru că statul testează o nouă pârghie pentru recuperarea amenzilor restante: suspendarea dreptului de a conduce dacă nu-ți plătești la timp sancțiunile. 😛

Măsurile sunt în proiect, nu au intrat încă în vigoare, dar ele au fost puse în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării deja.

Propunerea include și limitări administrative pentru datornici, precum blocarea anumitor tranzacții până la stingerea restanțelor. Important – proiectul nu este încă lege și poate fi ajustat pe traseu, dar sensul este clar: legarea directă a dreptului de a conduce de comportamentul fiscal al șoferului.

Calendarul și conturul măsurilor reies din documentarea presei pe marginea proiectului pus în dezbatere la 14 ianuarie 2026, cu detalii despre suspendarea la 90 de zile, penalitățile în trepte și condiția plății integrale la restituire, precum și cu mențiunea posibilelor restricții la tranzacții pentru restanțieri. Concret, la trei luni de neplată amenda crește cu 30%, la șase luni primește încă 30% peste nivelul precedent, iar permisul rămâne reținut până când proprietarul prezintă dovada că a stins toate creanțele pe amenzi contravenționale către primăria de domiciliu.

Unele relatări arată că perioada de suspendare ar putea fi redusă dacă datoriile sunt achitate integral, proiectul vizând să stimuleze conformarea rapidă mai degrabă decât pedepsirea pe termen lung. Surse separate au prezentat aceleași repere – suspendare automată după 90 de zile, majorări succesive și restituire doar după plata integrală – confirmând direcția generală a proiectului și arătând că este parte dintr-un pachet mai larg pentru creșterea colectării amenzilor și disciplinarea plăților către bugetele locale.

Contextul nu pornește de la zero. Din mai 2025 a intrat deja în vigoare o modificare separată a Codului Rutier care permite reducerea cu o treime a suspendării doar dacă șoferul a promovat testul de verificare, are vechime minimă de un an și – elementul cheie – a plătit amenda care i-a generat suspendarea. Practic, legiuitorul a legat deja parțial dreptul de a reveni mai repede la volan de dovedirea plății, iar noul proiect doar extinde și formalizează această filozofie la nivelul amenzilor restante „trase pe dreapta”. Da, încă mai cred că mașina și carnetul nu sunt drepturi inalienabile ale cetățenilor. Acum să aud și opinia voastră.

