Cartonaș roșu pentru Copilot

Șeful poliției din West Midlands a admis, după săptămâni de dezmințiri, că un raport de informații folosit pentru a justifica interzicerea suporterilor lui Maccabi Tel Aviv la meciul cu Aston Villa (6 noiembrie 2025) a conținut o partidă care nu a existat: West Ham vs. Maccabi Tel Aviv.

Surpriză: „meciul” a apărut în raport în urma „folosirii Microsoft Copilot”, a scris Craig Guildford într-o scrisoare către comisia de interne a Parlamentului, după ce anterior pusese eroarea pe seama „căutărilor pe Google” și „scrapării din social media”.

Povestea n‑a picat bine la Londra: Home Secretary a vorbit despre un „eșec de leadership”, halucinații din raport, amplificând și alte afirmații contestate privind incidente din Amsterdam, folosite de poliție ca justificare pentru a clasa partida drept una cu risc ridicat. Între timp, presa tech a notat că poliția insistase public că nu folosește AI, până când… a fost prinsă cu Copilot instalat. :p Se pare că VAR-ul pentru AI încă nu s-a inventat, dar este nevoie de el. Iar dacă la fotbal „balonul e rotund”, în rapoartele bazate pe AI adevărul e uneori eliptic – și tot tribuna plătește biletul (sau, în acest caz, rămâne pe dinafară). Chiar și producătorul subliniază că asistenții generativi pot „halucina” și cer verificare umană, mai ales când miza e ordine publică, nu un referat la facultate. Ori, aici, o „făcătură factuală” a ajuns să dicteze o decizie de securitate. Asta nu e o „mică scăpare”, ci exact motivul pentru care procesele și responsabilitatea trebuie să preceadă entuziasmul pentru „AI la tot pasul”. Mai țineți minte că vă scriam că AI peste tot e doar o mare prostie și că nu ai nevoie de el peste tot?

Sursa