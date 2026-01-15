Tesla oferă Full Self-Driving doar pe bani mai mulți

Elon Musk a anunțat că Tesla oprește vânzarea FSD ca achiziție unică, iar după 14 februarie, Full Self-Driving va fi disponibil doar prin abonament lunar.

În SUA, FSD (Supervised) este în prezent 99 $/lună, iar opțiunea „buy once” de 8.000 $ dispare din ofertă. Mișcarea marchează finalul unei etape în care FSD a urcat până la 15.000 $ în 2022, înainte să fie redus la 8.000 $ și să primească abonament ieftinit la 99 $ în 2024.

Decizia vine pe fondul unei rate de adopție mici – circa 12% din flotă – și al presiunii pentru venituri recurente, Musk urmărind și ținta de 10 milioane de abonamente active FSD din pachetul său de compensații. Din această perspectivă, mutarea are sens economic și poate democratiza accesul (plătești când ai nevoie), deși pentru clienții care visau la „achiziție pe viață” schimbarea va stârni nemulțumiri. Contextul rămâne sensibil, pentru că FSD e Level 2 – supravegheat, iar autoritățile americane continuă verificările după incidente raportate. În paralel, Tesla extinde programe pilot de ride-hailing/robotaxi cu supervizori umani. Pe termen scurt, abonamentul e probabil calea mai firească pentru un software în evoluție rapidă – utilizatorii testează ieftin, iar producătorul își aliniază veniturile cu utilizarea reală.

Sursa