Americanii nu mai cumpara telefoane – trei trimestre consecutive pe minus

Se pare ca americanii nu mai cumpara telefoane ca in alti ani. Sunt trei trimestre consecutive cand piata este in scadere. Telefoanele cu Android au inregistrat o scadere cu 38%, iar cele cu iOS o scadere de 6%.

Livrarile au scazut cu 24% YoY in T2 2023, conform datelor oferite de Counterpoint Research. Este al treilea trimestru in care piata este in scadere. Cele mai afectate companii sunt Samsung, Motorola si TCL-Alcatel. Apple, desi nu au vandut nici ei foarte mult, au reusit sa isi creasca cota de piata.

Americanii au inceput sa fie mai atenti cu banii si sa nu mai cumpere telefoane atat de des. Inflatia are un cuvant de spus, dar cu toate astea se asteapta vanzari record pentru seria iPhone 15 din toamna.

Analistii americani mai spun ca se asteapta sa creasca vanzarile telefoanelor pliabile. Google, Samsung si Motorola ofera pe piata americana modele pliabile care ar putea sa-si creasca cota de piata in viitorul apropiat.

Legat de cota de piata a lui Apple, in SUA sunt tot timpul campanii la operatorii de telefonie mobila. Acolo are Apple mult succes si de aceea au avut o cota de piata in crestere, inclusiv prin prisma modelelor mai vechi.