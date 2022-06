Analiza Innoship – romanii prefera cumparaturile electronice

Am fost ieri la un eveniment foarte interesant. Chiar daca nu neaparat legat de telefoane, tablete, calculatoare sau in general produse hardware, a fost un eveniment unde am aflat niste informatii interesante despre e-commerce.

In contextul ratei inflatiei ridicate din ultima perioada, romanii si-au adaptat compartamentul de cumparare. 38% dintre romani aleg sa achizitioneze produse online, gestionand astfel mai bine bugetul lunar.

Au fost analizate peste 100 de magazine online de unde s-au extras niste informatii. Cum ar fi ca, romanii au cumparat in medie de 17 milioane de euro pe zi, iar pentru 2022, GPeC estimeaza o crestere a pietei de 5-10% fata de 2021, cand s-au inregistrat 6.2 miliarde de euro.

Cea mai des intalnita problema este livrarea. Mai exact, timpii mai mari de livrare decat cei estimati. 22% dintre cumparatori au semnalat aceasta problema. 94% dintre magazinele e-commerce de top din Europa au probleme de optimizare a procesului de checkout, creand frictiune si intarziind comenzile cumparatorilor.

61% dintre magazine nu permit autocompletarea campurilor din formularul de checkout, aproape 50% dintre ele nu isi alerteaza cumparatorii cand datele lor de plata sunt gresite si 75% nu le permit clientilor sa-si salveze datele de plata pentru achizitii viitoare.

Un numar impresionant de magazine nu permit comanda fara inregistrare pe site, iar altele nu permit livrarea automata pe adresa de facturare.

Livrarea la puncte fixe (vezi easybox), livrarea in aceeasi zi sau livrarea la o anumita ora sau livrarea in 24 de ore, au castigat popularitate in ultima perioada in Romania.

Pozele de produs conteaza in proportie de 83% in decizia de achizitie, iar descrierea si specificatiile reprezinta 82%. Review-urile acordate de clienti conteaza in proportie de 75%.

Pentru cei interesati, AICI gasiti un ghid de e-commerce.