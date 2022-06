Xiaomi 12X Review – un compact simpatic

Telefoanele compacte sunt din nou la cautare, iar dupa o perioada de cativa ani in care nu gaseai pe piata un telefon de dimensiuni reduse si puternic, mai multi producatori au inceput sa isi canalizeze o parte din eforturi in aceasta directie.

Xiaomi 12 este unul dintre aceste telefoane, despre care Cristi v-a povestit pe larg aici si costa 3400RON. Pentru cei care cauta un telefon similar, dar vor o varianta mai ieftina, Xiaomi a pregatit 12X. Din moment ce Cristi v-a povestit deja in detaliu despre 12, in acest review eu ma voi concentra doar pe partile diferite si voi face cate un comentariu pe ici-colo cu ce mi-a placut mie personal la el.

Ce e la fel ca la Xiaomi 12?

Designul, marimea si constructia sunt identice. La fel si ecranul. Este suficient de mare incat sa poti urmari continut pe el, dar suficient de mic incat sa nu-ti sectioneze stomacul cand te asezi pe scaun si ai telefonul in buzunar. Se poate folosi cu o singura mana si este elegant. V-am lasat niste poze langa Xiaomi 12 Pro pentru a-i putea analiza dimensiunea mai bine.

Are acelasi sistem de camere foto, dar vorbind de un procesor diferit v-am lasat mai jos in articol o galerie foto si niste video-uri.

Sunetul este de asemenea stereo sub atentia Harman Kardon. Este peste medie dar nimic extraordinar. Isi face treaba bine.

Diferente

O prima diferenta este ca 12X s-a lansat cu Android 11 si a primit Android 12. In timp ce 12 si 12 Pro vor primi 3 ani de actualizari majore de OS (pana la Android 15 inclusiv) si 4 ani de patch-uri de securitate, 12X nu pare sa fie in acest program. Iar daca a primit deja o actualizare majora, mi-e teama ca Android 13 va fi ultima, nu pot confirma insa. Exista sansa sa primeasca si Android 14. La ora actuala beneficiaza de acelasi pachet software prezent pe Xiaomi 12. Ce am sesizat eu in utilizare este ca mai are mici momente cand sughita si agata foarte putin in utilizare. As zice ca e o experienta 97% fluida.

Si probabil acest mic sughit ii vine de la procesor, care este unul de generatie mai veche. Snapdragon 870 realizat pe o tehnologie de 7nm si care e folosit si in Poco F3 se foloseste si aici. Acesta nu-i deloc un procesor incet, in plus am reusit sa rulez pe el GFXBench, test pe care pe Xiaomi 12 Pro nu l-am putut rula nici cum pentru ca telefonul se supraincalzea. Poate filma pana la [email protected] si in afara de micile probleme intalnite ruleaza impecabil. M-am jucat si pe acesta Diablo Immortal fara probleme. Rezutlatele Geekbench CPU le aveti aici, iar GPU aici(Vulkan) si aici(OpenCL).

Doua vorbe si despre autonomie, unde bateria de 4500mAh, aceiasi capacitate ca la 12, reuseste un screen-on-time de 6 ore si peste o zi de utilizare. Aici din nou fac o trimitere spre 12 Pro pe care l-am testat inaintea acestuia, cu o baterie cu doar 100mAh mai mare si un ecran mult mai mare. In ciuda procesorului mai nou si a tehnologiei LTPO, 12 Pro nu a reusit sa obtina o autonomie decenta.

Mai jos pozele realizate de mine cu acesta. Comparativ cu Xiaomi 12Pro pe care l-am avut intr-o perioada similara, procesorul alaturi de alti senzori foto obtin rezultate diferite. Pozele nu ofera acelasi nivel de detaliu iar procesarea este mai linistita. Stabilizarea in filmare de asemenea este sub cea de pe 12Pro.

Concluzii

M-am imprietenit foarte bine cu 12X. Designul si dimensiunea compacta il fac usor de utilizat si placut la vedere, componentele interne sunt suficient de bune si are o autonomie pe care te poti baza. Camera foto nu e chiar in liga de flagship-uri, dar nici nu te va dezamagi. Este un pachet atractiv pentru cineva care nu vrea o tableta pe post de telefon si nici nu vrea sa plateasca peste 3000RON. Il gasiti la Altex.