Analiza: platforma veche vs. platforma noua – cat de mari sunt diferentele financiare intre doua PC-uri?

Recent un prieten mi-a cerut sfatul pentru a-l ajuta sa-si faca un sistem de gaming pana intr-un anumit buget.

A trecut ceva timp de cand am avut ocazia sa fac o configuratie si apoi sa o montez. Insa de curand un prieten mi-a cerut ajutorul: avea nevoie de un desktop nou pentru gaming pana in 7500RON. Am incercat mai multe variante si m-am gandit sa impartasesc si cu voi niste ganduri, preturi si concluzii.

In acest sens am pornit de la doua configuratii.

Cateva aspecte importante: pentru a avea o imagine cat mai exacta a diferentelor de preturi componente precum carcasa, SSD, sursa sau cooler le-am pastrat identice pe ambele sisteme. Placa de baza, placa video si memoria RAM le-am pastrat din aceiasi linie de produse.

Ideal mi-ar fi placut sa pot testa aceste doua configuratii ca sa va pot oferi si niste date concrete legate de performantele acestora, dar va pot lasa un link aici despre AMD 5800X3D versus 7600X in 50 de jocuri. Despre GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4070 Ti puteti gasi rezultate aici.

Prima oara sa discutam financiar: sistemul current gen este cu aproximativ 31% mai scump decat cel last gen. Componentele mai scumpe sunt aproape toate: placa de baza, RAM, placa video. Procesorul este mai ieftin in current gen, dar aici un punct important e ca ambele au suferit ieftiniri in ultimele luni.

Acum sa trecem la putin performanta. Daca la partea de CPU cele doua procesoare alese par ca actioneaza in aceiasi zona de performanta, in materie de placi video diferentele sunt mari. RTX 4070 TI este cu o medie de 30% mai rapida decat RTX 3070. Insa daca urmarim fiecare titlu testat, RTX 3070 este inca suficient de puternica pentru a rula orice titlu cu detaliile maxime in 1080, 1440 si cateodata chiar si in 2160p. In plus tehnologia DLSS este prezenta pe ambele.

Care configuratie am ales-o din cele de mai sus? Nici una, am mers pe varianta struto-camila. Vorbind de o configuratie noua, am mers pe platforma noua AM5 cu DDR5, dar placa video am ales-o din generatia anterioara. Motivul e simplu: ofera suficienta putere, mai are nervi in ea pentru inca 2-3 ani impreuna cu DLSS pentru a rula in 1440p titlurile la peste 60 de cadre pe secunda. Pretul unei RTX 3070 nu o face o placa video accesibila pentru multi, dar este mult mai la indemana decat un RTX 4070TI, care sare de 5000RON ( cu peste 60% mai scumpa) si in cazul amicului meu care o va folosi pana in maxim 1440p, un RTX 4070TI nu se justifica.

Configuratia finala e formata din urmatoarele componente si au fost cumparate din mai multe surse. Doua dintre acestea au fost cumparate resigilate, iar carcasa a fost dorinta amicului – avea nevoie de una fara luminite si care sa incapa in biroul sau actual, acesta fiind motivul pentru care a fost mai scumpa.

de la eMAG procesorul Ryzen 7600X resigilat cu 1140 RON;

cu 1140 RON; tot eMAG memoria RAM Kingston FURY Beast, 32GB DDR5, 5200MHz CL40, Dual Channel Kit resigilata cu 610RON;

cu 610RON; de la Vexio a fost luata placa video Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G cu 2947.99 RON;

tot Vexio placa de baza Gigabyte B650M DS3H, care la momentul respectiv era mai ieftina ca la PCGarage/eMag (acum e mai scumpa)

tot Vexio carcasa NZXT H510 CA-H510B-BR fara luminite si care sa incapa in birou – a folosit ChatGPT pentru a gasi o carcasa care s-a potrivit gusturilor lui.

de la eMAG SSD-ul Samsung 980 1TB, NVMe, M.2

coolerul Scythe Mugen 5 Rev.C de la PCGarage.

Ce am invatat dupa lectia asta?

poti economisi niste bani daca ai noroc sa gasesti la resigiliate fix componenta de care ai nevoie;

preturile trebuie comparate pe mai multe site-uri. In cazul de fata am facut 3 comenzi: PCGarage, eMag si Vexio. Am economisit aproximativ 500RON.

cauta niste analize si benchmark-uri ale pieselor pe care urmeaza sa le achizitionezi – mai ales CPU si GPU. Canalul meu preferat pentru asta e HardwareUnboxed, iar daca preferati material scris, il gasiti pe techspot.com – asta bineinteles daca nu gasiti la noi pe site informatii utile 🙂

daca nu sunteti in domeniu sau efectiv nu va intereseaza dar vreti sa luati cea mai buna decizie in materie de piese vs. buget vs. scop sigur aveti un prieten care e la curent cu stirile si directia industriei care abia asteapta sa va ajute sa decideti intre a alege generatii mai vechi sau ceva din generatia actuala.

Preturile folosite in articol au fost valabile pentru 9 martie 2023.