Review vivo X90 PRO – flagship/cameraphone cu MediaTek? Se poate!

Ultimul review la un flagship vivo a fost cel de la X80 PRO, cel care se anunța ca fiind începutul unei noi dinastii. Să vedem acum dacă se ridică la nivelul predecesorului și este sau nu moștenitorul potrivit.

vivo a ajuns la 9% cotă de piață, conform ultimelor statistici, așa că nu mai discutăm despre un new entry în domeniu, ci de un jucător consacrat deja. Prin urmare, avem alte așteptări de la producătorul chinez.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1300 nits (peak), cu dimensiunea de 6,78 inci (raport ecran/corp de ~91%), rezoluție 1260 x 2800 pixeli, densitate de 453 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Mediatek Dimensity 9200 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X3 & 3×2.85 GHz Cortex-A715 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) si GPU Immortalis-G715 MC11 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă de 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS; 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4″, 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS; 12 MP, f/2.0, 108˚ 16mm (ultrawide), AF Realizată în colaborare cu Zeiss, are opțiune Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Are HDR și filmează [email protected]/60fps. Stocare 256 sau 512GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD; GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC; NFC; port infraroșu Sistem de operare Android 13 cu interfața Funtouch 13 Acumulator 4870 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă fast charge la 120W (ajunge la 50% în 8 minute) și 50W wireless. Suportă tehnologia Reverse wired Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în două culori: Legendary Black, Red; mufă de încărcare USB Type-C 3.2; OTG; certificare IP68

Ambalaj și accesorii

Da, seamănă leit cu pachetul în care a venit modelul anterior, dar ca să vă faceți o idee despre cât de groasă e cutia, vi l-am fotografiat lângă o carte pe care o citesc acum. De data aceasta nu am primit și încărcătorul de perete, dar mi s-a promis că va ajunge în perioada următoare. În rest, la interior am găsit telefonul, care are deja o folie de silicon aplicată, cablul de încărcare/transfer de date, cu ambele mufe USB-C, o husă transparentă, cheița de la SIM-tray și ceva broșuri.

Nu am mai primit clasicele căști de la modelele anterioare, dar nu pot spune că le duc dorul… De ceva vreme folosim toți prin casă căști bluetooth exclusiv. Eu le folosesc și la laptopul de serviciu, că nu mai suport cabluri pe lângă mine.

OK, husa sau folia sunt ceva generic, nimic special, dar îmi place că au venit cu telefonul. Mai ales husa, pentru că X90 PRO are o construcție puțin mai specială, ca să zic așa. Dar, despre asta, dragii moșului, în capitolul care urmează… 😛

Design și construcție

Știți vorba aia din bătrâni? Ori îți place, ori nu-ți place, altul muma nu mai face? Bunică-mea îmi spunea asta, iar peste ani am descoperit că era un fel de love it or hate it autohton, de Mehedinți! 😉 Cam așa este și designul acestui telefon. Bine, nu e ca și cum X80 PRO nu anunța asta. Ia fiți atenți la cum arată cele două modele, puse alăturat:

Practic a apărut o cameră în plus iar senzorul a fost mutat de acolo, iar zona de sticlă a fost restrânsă doar la modul, nu la toată zona. Și, dacă tot suntem la comparații, dimensiunile sunt la fel, displayul este tot rotunjit, aspectul similar, deci putem spune că da, este moștenitor, ca să răspundem la întrebarea din titlu. Măcar la design.

Sunt și ceva diferențe, iar cea mai vizibilă este tot la modulul de cameră. Dat fiind că este excesiv (da, îmi asum asta!) de mult ieșit în evidență, folosirea lui in nude, fără husă, este echivalentul condusului fără centura de siguranță. Da, poate să nu se întâmple nimic, dacă ești atent, dar dacă nu, iese tare rău…

Rămânem la partea din spate, unde textura este acum rugoasă, nu mai e mată, precum la X80 PRO. Este un tip de piele ecologică, iar asta îi conferă aderență bună și nu îl transformă într-un magnet de amprente.

Pe lateralul de sus vivo a ținut morțiș să arate ce telefon a produs, așa că a înscripționat textul Professional Photography. Bine, tot aici se încadrează și textul Xtreme Imagination de sub modulul de cameră. Pare că designerii lor au căzut de acord doar cu privire la faptul că trebuie să apară ceva scris pe telefon, nu și la mesaj sau loc. Așa că au dat-o la pace și au scris tot ce aveau în gând, unde aveau de gând. OK, aveți dreptate, sunt cârcotaș acum, iar textele respective nu adaugă sau iau ceva din frumusețea telefonului…

Butoanele de volum și cel de pornit/oprit sunt locate pe lateralul drept, iar jos avem mufa de încărcare și audio, SIM-tray-ul și difuzorul. Marginile sunt extrem de subțiri, iar ecranul este curbat pe margini. Nu sunt fanul acestui tip de panel, dar totul e o chestie de gust și astea nu se discută, nu?

Camera frontală este amplasată central, în partea de sus a display-ului, sub bezel. Pentru puritani, asta afectează vizibilitatea, la consumul de media. Dar eu m-am obișnuit deja cu astfel de construcție.

Cadrul telefonului este unul de metal, ceea ce, în combinație cu pielea ecologică de pe spate și cu sticla display-ului, îl fac extrem de arătos și profesional, ca aspect. Iar asta este valabil pentru ambele culori în care vine.

Deși telefonul nu este deloc butucănos, din cauza modulului de cameră pare a fi și ”trage la cântar”, cum ziceau bătrânii. Nu este destinat celor care preferă modele compacte sau folosesc destul de des telefonul cu o singură mână.

Este de apreciat că vivo a adăugat certificare IP – la nivel 68 – ceea ce îl face să joace în categoria flagship.

Știți ce îi lipsea, la capitolul design și construcție, pentru a fi un adevărat flagship al anului 2023? Dacă ați ales ca răspuns protecția Gorilla Glass aveți dreptate.

Software și performanță

Știți prima mea întrebare de la sesiunea de prezentare, care a avut loc online? Sunt sigur că, dacă ați citit lista de specificații, ați ghicit: de ce MediaTek și nu Snapdragon? Mai ales că, din câte știu, este prima colaborare dintre cele două companii. Ei bine, răspunsul inginerului de la vivo a fost că ei investighează fiecare oportunitate și au ales acum, la X90 PRO, să meargă pe mâna taiwanezilor. Nu au știut, sau nu au avut voie, să îmi spună dacă schimbarea este una permanentă.

Motivul pentru care am fost interesat de subiect este pentru că nu știu alt flagship cu un chipset MediaTek la bord. Asta deși am testat destule telefoane cu procesor de la acest producător și am fost uimit că se mișcă bine. Drept este că erau midranger, cel mult. Revenind, singurul motiv pentru care nu m-ar mira alăturarea este legat de chipul V2, care este responsabil de procesarea imaginilor și care este dezvoltat de MediaTek și vivo. Apropo, X80 PRO avea V1 la bord.

După câteva zile de test, am descoperit că acest prim telefon cu Mediatek Dimensity 9200 la bord (primul din lume, nu primul testat de mine) se descurcă admirabil. Sincer, nu mi s-a părut deloc o alegere proastă și, dacă stau să mă gândesc la problemele de supraîncălzire pe care Snapdragon 8 Gen 1 le avea, poate fi chiar una inspirată.

Telefonul rulează sistemul de operare FuntouchOS proprietar vivo, bazat pe Android 13, astfel că experiența software este aproximativ aceeași ca la ultimele telefoane vivo pe care le-am testat. În general, nu este o interfață pe care să nu o poți folosi, dar parcă totuși vine prea încărcată de aplicații preinstalate. Dar na, poate mi se pare doar mie, obișnuit cu Android Vanilla sau OxygenOS…

Va fi interesant de văzut dacă la viitoarele Developer Previews de Android 14 va fi inclus și acest model pe lista celor compatibile, pentru că la Android 13 DP3, vivo X80 PRO era inclus. Dacă va fi așa și nu mă înșeală memoria, ar fi primul telefon cu MediaTek care poate primi acest tip de update. Până atunci, aflați că va primi trei update-uri majore de software.

Dacă tot discutăm despre update, cât am folosit telefonul, am primit și așa ceva:

Ca și X80 PRO, și X90 PRO foloseşte un blaster cu infraroşu aflat în partea de sus a telefonului, permiţând astfel controlarea altor dispozitive cu ajutorul aplicaţiei vivo încorporate – Smart Remote. Deși pare interesantă, recunosc că nu am folosit-o. În plus, important pentru mine, are eSIM, deci poate fi folosit în roaming cu serviciul Airalo.

Dacă am discutat despre atâtea asemănări, să vedem și diferența dintre acest telefon și predecesorul lui: senzorul de amprentă 3D ultrasonic, cel mult lăudat anul trecut, a dispărut din peisaj. Actualul senzor merge și el impecabil, dar nu oferă aceleași nivele de securitate. Deblocarea facială este și ea rapidă și nu am văzut să dea erori.

Avem parte de o garanție internațională care poate fi accesată chiar din meniul telefonului, lucru care îi aduce aminte de Apple și iPhone:

Apropo, telefonul este compatibil cu benzile 5G europene, deci se poate folosi în Digi.Mobil, Orange, YOXO sau Vodafone, dacă ai noroc să prinzi semnal. 🙂

The internet 5G NSA Network n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66/n38/40/41/n77/n78/n79 5G SA Network n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66/n71/n38/n40/n41/n75/n77/n78/n79 5G SRS n38/n40/n41/n77/n78/n79 5GNetwork NR 4GNetwork TD-LTE;FDD-LTE 3GNetwork WCDMA 2GNetwork GSM;CDMA 2G GSM frequency band 850/900/1800/1900MHz 2G CDMA frequency band BC0/BC1 3G WCDMA frequency band B1/B2/B4/B5/B8 3G CDMA2000 frequency band \ 3G TD-SCDMA frequency band \ 4G TDD-LTE frequency band B38/B39/B40/B41/B42 4G FDD-LTE frequency band B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 5G frequency band n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66/n71/n38/n40/n41/n75/n77/n78/n79 LTE MIMO(2×2) B5;B8;B12;B13;B17;B18;B19;B20;B25;B26;B28;B32 LTE MIMO( 4×4) B1;B2;B3;B4;B7;B38;B40;B41;B42;B66 WCDMA diversity B1;B2;B4;B5;B8 4G downlink transmission capability (Cat) Cat 19 4G uplink transmission capability (Cat) Cat 18 HSPA + downlink transmission capability (Cat) 24 HSPA + uplink transmission capability (Cat) 7 EDGE Mutislot Class 12 GPRS Mutilsot Class 12 4GSpeed_Upstream 200Mbps 4GSpeed_Downstream 1.6Gbps HSPASpeed_Upstream 11.5Mbps HSPASpeed_Downstream 42.2Mbps EDGESpeed_Upstream 236.8Kbps EDGESpeed_Downstream 236.8Kbps GPRSSpeed_Upstream 85.6Kbps GPRSSpeed_Downstream 85.6Kbps CA carrier aggregation support Support LTE Category DL CAT 19 UL CAT 18 LAA Not Supported LWA Not Supported VoLTE Support ViLTE Support Support VoLTE Support HD Voice Support HD Voice Plus/Crystal Clear Not Supported Maximum 5g speed under SA / NSA SA DL 5.14Gbps UL 1.25Gbps

NSA DL 5.67Gbps UL 0.825Gbps Vowifi Support HPUE Not Supported HPUE5G n78 DLNA Support WiDi Not Supported Whether to support A2DP Support Whether to support infrared interface Not Supported

Știu că la final de capitol obișnuiam să pun rezultatele testelor sintetice de la Geekbench, 3D Mark și PC Mark, dar am decis ca de anul acesta să nu mai fac asta. Mi se pare total irelevant, mai ales că ele au fost deja găsite ca fiind ușor de manipulat. Sper să nu dezamăgesc pe cineva…

Ecran și sunet

V-am spus deja că nu sunt fanul ecranelor curbate, dar trebuie să recunosc că panelul este unul calitativ. Cei 6,78 inci, cu rezoluție de 2800 x 1260 pixeli pe un AMOLED cu HDR10 și refresh rate de 120 Hz te îmbie la consum de conținut media pe el.

Am încercat telefonul cu setarea de refresh la 60, 120 Hz și automat, dar nu pot spune că ochiul meu a simțit o diferență. Probabil ca gamerii să fie tentați să îl lase pe 120 by default, dar altfel poți trăi liniștit cu setarea de Smart Switch.

Pentru cei obișnuiți cu terminalele companiei, modurile de culoare sunt cele clasice, cu presetări Standard, Pro și Bright, care pot fi ajustate pentru a afișa culori mai calde sau mai reci. Adițional, X90 PRO adaugă un profil suplimentar, numit Zeiss Natural Colour. Este mai saturat decât modul Pro, cu o ușoară schimbare spre culori mai calde și va fi, cel mai probabil, cel mai ales de utilizatori.

Știți ce mi-a plăcut mult la acest telefon? Sunetul! Vine din două difuzoare stereo, iar calitatea este una peste medie. Bine, nu ar trebui să mă mire, pentru că discutăm despre un model care se vrea flagship, nu?

M-a impresionat că nu a distorsionat sunetul de la filmele sau videoclipurile urmărite. Iar combinația dintre ecran și sunet, cu riscul de a mă repeta, te îmbie la vizionare.

Camera foto și video

V-am spus de la început că, mai mult decât a fi un flagship, este un cameraphone. Iar asta se datorează unei combinații între colaborarea cu Zeiss, pentru cameră, și cu MediaTek, pentru chipsetul de procesare.

În toate prezentările lui unde am fost invitat, accentul s-a pus pe faptul că acest mix produce imagini foarte apropiate de ceea ce vede ochiul uman, iar calitatea este asemănătoare cu cea a unor DSLR. A fost interesantă întrebarea unui coleg, legată de motivul comparației, pentru că nu prea mai cumpără lumea asemenea camere foto, dar au și inginerii de imagine dreptatea lor: cu ce să compari un produs premium, dacă nu cu cel mai bun din domeniu?!

Senzorul masiv ajută la fotografierea în condiții de iluminare slabă, permițând realizare unor fotografii în condiții foarte întunecate, cu timpi de expunere mai scurți, reducând neclaritățile de mișcare nedorite. Iar asta, dragii mei, este un mare plus pentru mine. Când testez telefoane, în cazul fotografiilor nocturne, durează o veșnicie să surpinzi o scenă. Ori, în condiții de iarnă, parcă nu ai sta prea mult cu telefonul în mână, riscând să tremuri și să strici imaginea!

Datorită stratului de acoperire ZEISS T* II, care a fost aplicat pe obiectivele celor trei camere principale, reflectivitatea a fost redusă cu 42,8%, ceea ce reduce lumina dispersată și efectul de ghosting. În plus, diafragma f/1,75 transmite cu 24% mai multă lumină decât multe alte dispozitive echipate cu un senzor IMX989.

vivo X90 Pro are, de asemenea, un mod de fotografie astro, care vă permite să faceți fotografii ale stelelor fără a avea nevoie de un trepied. Bine, pentru a putea face asta, este nevoie să ieșiti din orase, din cauza poluării cu lumină.

Mai există un alt mod interesant – Supermoon – care păstrează detaliile lunii în timpul fotografiilor de noapte cu expunere lungă, dar nu este comparabil cu zoom 100x de la Samsung Galaxy S23 Ultra. Am testat asta cu cumnatul meu!

În cele din urmă, camera selfie este și ea foarte bună, cu specificații și rezultate similare cu seria V (cum ar fi V23), care pune accent pe partea de selfie. Singurul lucru care îi lipsește comparativ este autofocalizarea, dar focalizarea fixă de pe acest model nu a prezentat prea multe probleme în timpul testelor mele.

camera principală, zi 0.6x

camera principală, zi 1x

camera principală, zi 2x

camera principală, zi 10x

camera principală, zi 20x

camera principală, zi 30x

camera principală, zi 40x

camera principală, zi 50MP

camera principală, zi zeiss landsc&architect

camera principală, zi long exposure traffic

camera principală, zi bokeh

camera principală, food mode

camera principală, night mode (0,6/1/2x)

camera principală, supermoon

camera principală, astro mode

camera selfie, zi

camera selfie, night mode

Mai jos vă las și clipurile video:

Concluzia este că telefonul face poze foarte bune în condiții de lumină (fie și puternică), poate puțin cam saturate la roșu și albastru, excepționale cu modurile bokeh sau food, dar lasă de dorit la cele de noapte, cu camera principală.

Baterie

Nu am reușit performanța să rămân fără baterie, pe vivo X90 RO. Dacă luăm în considerare și încărcarea (ultra)rapidă, pe fir sau pe chargerul QI dedicat (l-am avut pe cel de la X80 PRO), nu am de ce să mă plâng.

Cei care deja citesc review-urile de aici știu că am destul de multe aplicații instalate și folosesc telefonul destul de intens. Prin urmare, dacă vă scriu că modelul de față stă bine la acest capitol, chiar așa este!

Preț, puncte pro și contra

vivo X90 PRO este un telefon impresionant din mai toate punctele de vedere – cu design interesant, materiale de calitate, hardware potent, ultima iterație de Android performanțe pe măsură, autonomie solidă, încărcare foarte rapidă și una dintre cele mai impresionante camere foto pe care le-am testat vreodată.

Telefonul va fi disponibil în România începând cu 10 martie pe platforma eMAG.ro și în aplicație. Preţul recomandat de vânzare este 5499.99 lei. Clienţii care plasează o precomandă pentru vivo X90 Pro în perioada 10.03.2023 – 17.03.2023 se vor bucura de un discount de 500 lei. La 5000 lei devine un produs extrem de interesant, dacă puteți trece peste designul subiectiv.

PRO

performanțe excelente foto-video

procesare rapidă pe timp de noapte a camerei

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 120 W pe fir și la 50 W QI

certificare IP68

autonomie excelentă

acumulator mare

display excelent, cu 120Hz refresh rate

hardware potent de ultimă generație

difuzoare stereo

construcție premium

CONTRA

protuberanța camerei foto

fără protecție Gorilla Glass

încărcarea rapidă QI este posibilă doar cu chargerul dedicat

destul de masiv

display rotunjit pe margini

Pentru cei interesați de un scurt review de tip hands-on, vă las mai jos linkul: