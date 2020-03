Da, ati citit corect. Pare o gluma, dar nu e 1 aprilie.

Niste programatori pasionati au descoperit cum pot face jailbreak unui iPhone cu ajutorul unui telefon Android rootat. Nu s-au oprit aici si au gasit o metoda prin care pot rula Android 10 pe telefoanele celor de la Apple.

Project Sandcastle, sub deviza „It’s Android. For the iPhone.” experimenteaza la ora actuala cum ar putea aduce Android functional 100% pe iPhone-uri. Pe moment,acestia au reusit sa porneasca Android 10 pe iPhone 7 si iPhone 7 Plus, dar majoritatea operatiilor, chiar si cele elementare sunt imposibile. Memoria telefonului poate fi doar citita, nu se pot face modificari, bluetooth, camera foto sau difuzoarele la randul lor nu sunt functionale. In matricea de mai jos este prezentat ce functioneaza si ce nu.

Chiar si asa, este un pas important si ramane de urmarit progresul. Codul sursa este disponibil pe site-ul acestora, dar fara instructiuni de instalare.