Playstation 2 implineste 20 de ani

Cea mai bine vanduta consola de gaming a ajuns la varsta de 20 de ani.

Lansata pe 4 martie 2000, Playstation 2 nu a fost depasita in vanzari de nici o alta consola de gaming pana la ora actuala. Succesul ei s-a bazat in mare parte pe faptul ca multe francize, care astazi sunt celebre, au luat nastere pe PS2: God of War, Devil May Cry sau Ratchet & Clank. Pe langa acestea, GTA 3, GTA Vice City sau GTA San Andreas au fost unele dintre titlurile foarte populare pe aceasta platforma.

Ce trebuie sa tinem cont este ca Xbox – principalul rival al lui Playstation s-a lansat abia in decembrie 2001, iar PS2 a fost la momentul aparitiei si una dintre cele mai bune alternative pentru un DVD player.