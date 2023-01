Aplicatia Ghiseul.ro lansata de Ministerul Dezvoltarii

Astazi Ministerul Dezvoltarii a anuntat lansarea aplicatiei Ghiseul.ro, o varianta mobila (care pare) complet noua fata de varianta web.

Initial, inainte sa instalez aplicatia, puteam sa pariez ca este doar un wrapper peste site. Insa am instalat-o si nu e asa. Doar culorile si logo-ul seamana, in rest are cu totul un alt design, suporta autentificare cu PIN sau date biometrice (amprenta/fata) si se misca foarte bine.

Iar o alta veste, foarte buna, e ca in curand Ghiseul.ro (pentru inceput doar pe site) va permite eliberarea cazierului judiciar.

Aplicatia o gasiti pe Android sau iOS.