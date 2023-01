IBM concediaza 3900 de angajati, iar SAP aproximativ 3000

Compania americana IBM va concedia aproximativ 1.5% din angajati la nivel global.

Acestia insa nu dau vina pe pandemie si razboi, anul 2022 a inregistrat cea mai mare crestere a veniturilor companiei din ultimii 10 ani: 5.5%. Concedierile vor viza oameni care aveau pozitii de legatura cu Kyndryl – furnizor de servicii de infrastructura IT, care a fost separat de IBM in noiembrie anul trecut si Watson Health, care a fost vandut in 2022. Cel mai probabil pozitiile pe care acestia le ocupa au devenit inutile pentru companie dupa vanzarea diviziilor. Valul de concedieri va costa IBM aproximativ 300 de milioane $.

Compania fondata in Germania, SAP, urmeaza sa concedieze aproximativ 2.5% din forta de munca. Afirma ca motivul ar fi inchiderea birourilor din Rusia si Belarus, care au scazut profitul operational cu aproximativ 70 milioane euro si au nevoie de decizii intelepte pentru a-si consolida pozitia in viitor.

IBM si SAP sunt cele mai noi companii care au intrat in valul demisiilor in masa alaturi de Meta, Amazon, Salesforce, Microsoft si Alphabet.

[sursa] [sursa]