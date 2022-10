Apple a confirmat trecerea la USB C pe iPhone

Daca nu in 2023, atunci cu siguranta in 2024. Spunem asta pentru ca s-ar putea ca Apple sa traga de timp un pic. Chiar si asa este clar ca schimbarea va avea loc, mai ales dupa ce Greg Joswiak, un om de la marketing, a spus intr-un interviu la The Wall Street Journal, ca schimbarea va avea loc garantat.

Chiar daca nu toti vor sa recunoasca, trecerea la USB C trebuia sa se intample de mult. In ograda Apple se intampla deja asta. Tabletele si laptop-urile au deja USB C, doar iPhone-ul a ramas in afara gardului.

Dar si acesta va trece la USB C, mai ales cu Uniunea Europeana care a votat ca toate dispozitivele vandute la noi sa se incarce prin USB C. Legea intra in vigoare din 2024, deci este posibil ca Apple sa se intinda pana atunci. Poate ca nu. Poate ca la anul vom vedea un iPhone 15 cu USB C.