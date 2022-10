Ford renunta la modelul Fiesta – iese din productie anul viitor

Este si normal sa se intample asta, mai ales ca Puma se vinde foarte bine in locul Fiestei. Oamenii prefera SUV-urile clasa mica, aceste crossovere de oras. Practic o masina mica cu garda la sol mare, dar care in realitate nu are nici o legatura cu SUV-urile.

Fiesta nu se mai vinde bine de cand a aparut Puma. Este noua vedeta a lui Ford si nici macar Focus nu pare sa o duca prea bine. Cred ca Focus a si iesit deja din productie. Poate gresesc.

Un motiv mai realist pentru care renunta la Fieste este pregatirea uzinei de la Koln pentru primul automobil electric de la Ford destinat pietei din Europa. Mustang este altceva. Probabil se pregateste o masina accesibila electrica.

Desi personal imi este greu sa cred asta si as merge pe varianta ca vanzarile de Fiesta sunt tot mai slabe. Vanzarile au scazut cu 45% in primele 8 luni din acest an, doar 39.000 unitati vandute si doar 2800 inmatriculate in Europa in luna august.

Ford se pregateste sa lanseze un model electric bazat pe platforma lui VW, MEB, adica vom vedea un model similar lui ID.3 anul viitor.

