Genesis Pallad 410 – un ghiozdan foarte bun de calatorit

In mica mea excursie, am ales sa imi pun toate bagajele in rucsacul de la Genesis. Se numeste Pallad 410 si il consider un partener foarte bun pentru drumuri scurte/medii.

Calatoresc destul de des si pentru asta am nevoie de tot felul de genti, borsete si ghiozdane. Genesis mi-a trimis chiar inainte de plecare modelul Pallad 410. Nu ca nu aveam destule, dar sa mai fie unul. Si am decis sa merg cu el pentru ca mi-a placut forma lui compacta, fix ce aveam eu nevoie.

Este un ghiozdan in care poti sa bagi si un laptop de 15.6 inch intr-un compartiment dedicat, insa eu l-am luat si pentru bagajele de zi cu zi. L-am tinut tot timpul in spate cat m-am plimbat prin Paris si pot spune ca isi merita banii.

Mi-a placut inca de la primul contact ca este realizat din materiale de calitate. Il simti ca e solid si ca nu o sa se rupa prea curand. Plus ca este si rezistent la apa, tocmai bine ca a ploua un pic in Paris si nu m-am chinuit sa ma feresc de apa.

In afara de buzunarele din interior pe unde poti sa-ti ascunzi ce vrei, mi-au placut cateva chestii in mod exceptional. Cum ar fi prinderea de la piept care te ajuta sa ai o pozitie corecta atunci cand mergi. Ma refer fix la prinderea asta. Ghizodanul a stat fix si mi-a oferit un plus de confort.

De asemenea, buzunarele laterale mi-au fost de folos pentru umbrela si o sticla de apa. Sunt la fix. Si un alt lucru interesant au fost prinderile din extremitati, in jurul fermoarului. Practic o sa fie mai greu de desfacut daca nu declipsezi acele prinderi si asta este un lucru bun atunci cand vrei sa nu te fure cineva.

Cantareste doar 700 de grame, deci este foarte usor, poti pune in el orice iti doresti, de la documente la laptop si alte accesorii. Are multe buzunare, este bine compartiment, confortabil si practic.

Este si cel mai mic ghiozdan pe care il am, suficient pentru un weekend atunci cand pleci pe undeva. Sigur, exista si modele mai mari, insa pentru majoritatea dintre noi, acest ghiozdan este suficient. Doar nu te muti.

Mi-a placut acest ghiozdan, o sa-l mai folosesc si cu alte ocazii.

