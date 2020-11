Apple va lansa saptamana viitoare primele laptop-uri cu procesoare Apple Silicon ARM

One More Thing! Apple va lansa saptamana viitoare primele laptop-uri cu procesoare ARM facute in house. Vor fi 3 modele si cu siguranta sunt asteptate cu sufletul la gura pentru a vedea in actiune noile procesoare.

Inca din vara am primit anuntul oficial. Apple va renunta treptat la procesoarele Intel si va folosi procesoare ARM dezvoltate chiar de ei. Primele laptop-uri cu procesor ARM by Apple vor fi lansate saptamana viitoare pe data de 10 noiembrie: MacBook Air, MacBook Pro 13 inch si MacBook Pro 16 inch.