Dacia a anuntat preturile pentru Logan, Sandero si Sandero Stepway – intre 8400 euro si 14.000 euro

Dacia a anuntat in urma cu cateva minute preturile pentru noile modele Logan, Sandero si Sandero Stepway. Preturile sunt mai mari chiar si pentru echiparile de baza, iar echiparile de top au preturi usor cam mari.

Logan si Sandero sunt disponibile cu trei motorizari: benzina de 65CP si 90Cp si GPL de 100CP. Sunt disponibile in trei nivele de echipare: Acces, Essential si Comfort.

Logan costa 8400 euro in varianta de baza (Acces) cu motorul de 65CP si 12.950 euro in varianta Comfort cu motorul TCE 90CP si cutie CVT. Versiunea de mijloc ar costa probabil in jur de 10.000 euro.

Sandero pleaca de la 8600 euro in echipare Acces si motor SCE 65CP, iar versiunea Comfort cu motor TCE 90CP si cutie CVT este 12.950 euro.

Sandero Stepway este cel mai scump. Este disponibil in doar doua niveluri de echipare, Essential si Comfort alaturi de motoarele TCe de 90CP si ECO-G de 100CP. Pretul de baza este de 12.050 euro, iar versiunea Comfort cu motorul TCe 90 si cutie CVT.

Garantia este de 3 ani sau 100.000km. Livrarile incep din decembrie. Cum vi se par preturile? Mie destul de mari…