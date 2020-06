Apple Silicon – Mac-urile nu vor mai folosi procesoare Intel

Apple a anuntat oficial tranzitia Mac-urilor catre propriile procesoare. Tranzitia se va efectua in urmatorii 2 ani, iar noile procesoare Apple ofera cel mai bun raport intre performanta si consumul de energie.

Apple a mentionat in timpul prezentarii ca sunt capabili sa ofere un randament mai bun modificand design-ul procesoarelor in timp. Cumva le-a dat peste nas celor de la Intel care in ultimii ani au livrat doar centrale termice si performanta cu târâita.

Procesoarele ce vor fi integrate pe Mac-uri vor face parte dintr-o serie dedicata. Daca pe iPhone avem A13 iar pe tablete regasim terminatia X, pe Mac-uri vom avea o denumire noua, A12Z de exemplu. Totusi, arhitectura ARM este aceeasi.

Legat de aplicatiile care vor trebui sa ruleze pe noua arhitectura, Apple a avut grija sa ofere pentru inceput cele mai comune aplicatiile. Compania a colaborat cu Adobe pentru a aduce Photoshop si Lightroom, cu Microsoft pentru suita Office.

Final Cut Pro, Logic Pro dar si aplicatiile proprietare Apple sunt perfect functionale cu noile procesoare ARM. Totusi, tranzitia va avea loc in 2 ani, deci producatori terti au timp sa modifice aplicatiile. In tot acest timp Apple va continua sa ofere si procesoare Intel pe laptop-uri, dar dupa aceasta perioada este clar ce se intampla.

In timpul prezentarii WWDC, MacBook-ul de pe care s-au prezentat informatiile pentru macOS Big Sur era echipa cu un procesor A12Z. Apple a luat in calcul si compatibilitatea cu aplicatiile x86 prin intermediul Rosetta 2.

Primele Mac-uri cu procesoare Apple Silicon vor fi disponibile chiar de anul acesta.