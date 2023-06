Apple a lansat ochelarii Vision Pro – costa 3500 de dolari si sunt revolutionari

Am putea nota in calendar acest eveniment, fiind unul dintre cele mai importante pentru industria tech. Apple a lansat ochelarii Vision Pro, dupa multi ani de zvonuri. Acestia vor schimba radical modul in care interactionam cu aplicatiile, ruleaza un sistem nou de operare (visionOS) si ofera un univers de aplicatii AR si VR.

Folosesc 5 senzori si 12 camere, iar lentilele sunt fabricate de Zeiss. Au panouri micro-OLED care pot reda continut 4K, deci o sa ai o imagine clara, un buton de control similar cu cel de pe ceasuri si senzor pentru gesturi. Multe comenzi vor fi realizate doar din voce si degete.

Procesorul este un M2, dar mai are si un procesor R1 pentru controlul senzorilor si camerelor. Ochelarii au si difuzoare Spatial Audio care vor reda sunetele in functie de geometria si forma capului. Wow!

Autonomia este de doar 2 ore, dar vestea buna este ca bateria este interschimbabila. De incarcat se incarca prin MagSafe, magnetic. Despre visionOS nu stim prea multe inca. Este un sistem nou de operare care functioneaza prin gesturi si voce. De asemenea, OpticID este un nou sistem de securitate pentru deblocarea ochelarilor, care citeste irisul utilizatorului. Poate vedem asta si pe iPhone.

Cel mai bine va las prezentarea oficiala, spune multe. Ochelarii costa in SUA 3500 de dolari.