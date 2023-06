Top 4 configurații CPU+GPU+MoBo care merită cumpărate ACUM

Pia╚Ťa IT ├«ncepe s─â reintre pe linia normal─â pre-pandemic─â, iar produc─âtorii s─â aplice reduceri pentru a nu r─âm├óne cu stocuri de componente.

De╚Öi obi╚Önuiam s─â recomand─âm PC-uri complete prin configura╚Ťia lunii, mul╚Ťi dintre noi prefer─â s─â fac─â upgrade per component─â. Are sens at├ót financiar c├ót ╚Öi din punct de vedere tehnologic.

Pe acest principiu, ├«n loc s─â v─â prezint c├óteva configura╚Ťii complete, v─â voi prezenta kituri de procesor, plac─â video ╚Öi plac─â de baz─â pentru diverse scenarii ╚Öi cu argumentele pentru deciziile f─âcute.

Multimedia și office

O combina╚Ťie care zic eu c─â va func╚Ťiona ani buni f─âr─â dificult─â╚Ťi. Despre procesor v-am povestit aici. Acesta are plac─â grafic─â integrat─â care e suficient de puternic─â pentru non-gaming. Anumite titluri eSports pot fi jucate cu u╚Öurin╚Ť─â pe el. Placa video folose╚Öte din memoria RAM. Recomand minim 8GB Ram DDR4. ├Än func╚Ťie de memoria RAM, carcasa ╚Öi sursa aleas─â, sistemul va ie╚Öi cu siguran╚Ť─â sub 2000RON.

Gaming de buget

Am ales platforma Intel. Procesoarele i3 au dovedit c─â sunt suficient de puternice pentru titlurile recente. De╚Öi Intel recomand─â i5 ├«n materialele de promovare ale lui Arc, tot din aceste materiale vedem c─â bottleneck-ul e aproape inexistent. Despre Arc A750 pe larg aveti review detaliat aici. Placa de baz─â folose╚Öte DDR4 din considerente de costuri ╚Öi de diferen╚Ťe inexistente de performan╚Ť─â ├«ntre DDR4 ╚Öi DDR5, mai ales ├«n sectorul ─âsta. Recomand 16GB [email protected]. Sistemul va rula orice titlu in 1080p bine, iar in 1440p va trebui un tuning la set─âri. M-a╚Ö a╚Ötepta ca un sistem complet s─â fie p├ón─â in 3500RON.

Mainstream cu AMD

Saltul la platforma curent─â m─âre╚Öte drastic distrac╚Ťia dar ╚Öi performan╚Ťele. Am ales un procesor care nu e deblocat si o plac─â de baz─â cu DDR5, 2 sloturi M2 pentru SSD ╚Öi USB tip C. SSD-ul de la Corsair ofer─â viteze foarte bune, iar placa video de la AMD e suficient de puternic─â pentru 1440p High/Ultra ├«n gaming. Estimez c─â un PC complet ar ie╚Öi ├«n jur de 5500RON cu 16GB RAM.

Mainstream cu Intel

La fel ca ├«n cazul platformei AMD, m─â a╚Ötept ca un PC ├«ntreg cu 16GB RAM [email protected] s─â urce p├ón─â la 5500RON. La a 13-a genera╚Ťie de procesoare Intel deblocate nu m─â ├«nc├ónt─â deloc consumul. Despre ARC A770 afla╚Ťi mai multe aici.