Apple lucreaza la iPad-uri cu ecrane OLED

Apple va trece la ecrane OLED pe viitoare iPad-uri. Era si cazul. iPad Pro va da startul in 2024, iar restul gamei mai tarziu.

Anul viitor asteptam noul iPad Pro de 11 si 12.9 inch cu ecran OLED si ProMotion, iar mai tarziu in 2026 asteptam si noul iPad Mini cu ecran mai mare, de 8.7 inch. Urmeaza tot in in acelasi an varianta iPad Air de 10.9 inch, iar in 2027 vom vedea noul iPad Air de 12.9 inch. De asemenea, iPad Mini va trece

Intre timp vom vedea procesoare noi. Nu inteleg de ce dureaza atata sa implementeze aceste ecrane. Da, vor fi ecrane LTOP si LTPS, deci doar variantele premium vor avea rata de refresh variabila, cum ar fi iPad Pro. Restul vor fi OLED-uri simple la 60Hz.

Probabil ca utilizatorii de tablete nu sunt atat de pretentiosi si un ecran OLED nu este atat de interesant pentru ei. Este fix parerea mea…

Legat de MacBook-uri, in 2025 primim varianta Pro de 16 inch cu ecran OLED, iar in 2026 asteptam varianta Air de 13 si 15 inch cu OLED. Tot in 2026 vine si MacBook Pro de 14 inch cu ecran OLED.