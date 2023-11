Scurt review laptop Lenovo IdeaPad Slim 5

Acesta nu va fi un review în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă un articol de tipul ”am cumpărat noi, ca să vă spunem dacă merită să faceți și voi asta”.

Laptopul l-am luat înainte de Black Friday, ca să fie clar și pentru cei care cred în spiriduși, dar nu în reduceri, dar nu am avut timp pentru a redacta articolul, până acum. Oricum, nu este pentru mine, ci pentru fiica mea, prin urmare am avut acces la el pentru a-l seta, pentru a-l înfolia și pentru câteva poze necesare review-ului. 🙂

Ca și specificații arată foarte bine – procesor AMD Ryzen 7 cu 8 nuclee, litografiat pe 7 nm, cu frecvență până la 4,50 GHz, procesor grafic integrat AMD Radeo Graphics, placă video integrată AMD Radeon, încărcare la 65W, 16GB memorie DDR4, 1 TB SSD pentru stocare, compatibil Dolby Audio, display de tip WUXGA OLED de 14 inci și cititor de carduri SD. Asta pe scurt, dar vă las link la final de articol și vedeți acolo toate cele.

Este practic pentru că este mic ca dimensiuni, dar ”compensează” la greutate, având 1,46 kg, cam cu 300 grame mai mult decât LG Gram-ul meu. Apropo de asta, după ce am dat comanda, am văzut că junioara va avea laptop mai performant decât al meu. Știu că se discuta pe aici, la un moment dat, la ce tehnologie trebuie să aibă acces cei mici și de la ce vârstă, dar țin să menționez pentru puritani că fiică-mea are 16 ani și a plătit singură pentru achiziție, cu banii strânși din bursa din gimnaziu. Și nici nu a folosit toți banii strânși! Iar ultimul ei laptop a ținut-o 6 ani, deci măcar patru ar trebui să îi ajungă și ăsta.

Să revenim – dacă la specificații stă bine, mă veți întreba cum funcționează. Cum nu l-am avut timp îndelungat pe mână, nu am pregătit un review complex, după cum am menționat inițial. Dar după ce l-am tot butonat pot spune că se mișcă impecabil. În fapt, am căutat un laptop pentru care am putut primi feedbackuri de la prieteni, ca să știu ce cumpăr. Iar colegii care au așa ceva au spus că este fiabil pentru utilizarea la care mă aștept eu să o aibă. Este rapid în a executa comenzile, displayul este impecabil, difuzoarele amplasate pe lateralul tastaturii redau un sunet clar și puternic, suportă orice aplicație sau joc și are autonomie mare.

Ca orice produs, are și anumite minusuri – greutatea prea mare și diagonala prea mică pentru cei care vor să consume materiale video. Dar altceva nu am găsit, să știți.

Vi-l recomand? Depinde pentru cine și la ce utilizare îl veți folosi. Este un laptop performant, cu design plăcut și dimensiuni mici, dar nu îl recomand celor care sunt începători în domeniu. A costat 3.709,99 la eMAG acum o lună, la care s-au adăugat 43 lei pentru sistemul de operare (Windows 11 Home) și pachetul Office 2021 Pro Plus. Acum îl văd la un preț similar, cu doar 10 lei mai puțin. Habar nu am cât a costat de Black Friday, ca să fiu sincer.