Apple isi muta o parte din productia de iPhone 14 in India

India este a doua cea mai mare piata de smartphone-uri din lume, iar Apple produce acolo iPhone 14 pentru piata locala. Primele modele care vor iesi din respectiva fabrica vor fi gata la sfarsitul acestui an.

Tot Foxconn le produce la fabrica Sriperumbudur de langa Chennai. Nu ar fi ceva nou. Apple produce in India din 2017, dar modele mai vechi. Anul acesta ar fi prima data cand vor produce in India cel mai nou telefon al lor, in paralel cu fabrica din China.

Analistii spun ca pana in 2025, India va ajunge un hub de productie major, iar China va trece pe locul 2. 5% din productia lui iPhone 14 va avea loc in India pana la final de 2022, iar pana in 2025 vor produce peste 25% din smartphone-urile lor tot acolo.

Presimt ca India va ajunge o tara importanta nu doar pentru Apple.