Minerii din Vietnam „recondiționează” plăcile video cu jeturi de apă

Cum Ethereum a trecut pe proof-of-stake ╚Öi mining-ul cu GPU-uri nu mai e deloc profitabil, minerii caut─â s─â scape c├ót mai repede de pl─âcile video. Din p─âcate pentru ei, pia╚Ťa a ajuns s─â fie inundat─â de pl─âci video, iar consumatorii nu se prea ├«ngr─âm─âdesc s─â le cumpere, mai ales dac─â acestea prezint─â urme serioase de exploatare. Solu╚Ťia g─âsit─â de minerii din Vietnam? „Recondi╚Ťionarea” pl─âcilor cu jeturi puternice de ap─â.

Some Vietnamese miners have cleaned up their old graphics cards after ETH merge by bathing them with extremely high risk. It's really their cleaning season while waiting for the next GPU-minable 3rd coin. (1/3) pic.twitter.com/qnUMWxpyct

— I_Leak_VN (@I_Leak_VN) September 23, 2022