Apple va plăti despăgubiri de 50 de milioane de dolari pentru problemele cu tastaturile butterfly de pe Macbook

Tastaturile de pe Macbook 12″ și Macbook Pro din 2015 au avut probleme probleme serioase din cauza switch-urilor „butterfly”. Deși compania a înlocuit gratuit unitățile defecte în afara perioadei de garanție, utilizatorii afectați au intentat un proces colectiv și au cerut despăgubiri. Instanța le-a dat dreptate, iar acum Apple este obligată să achite despăgubiri de 50 de milioane de dolari.

Despăgubirea este de până la 395 de dolari și poate crește în funcție de numărul de dispozitive pe care consumatorii le dețin, însă, din păcate, Apple are obligația de a achita această sumă doar consumatorilor din statele americane California, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Washington și Michigan.

De asemenea, din propria inițiativă, Apple va continua să înlocuiască tastaturile pentru unitățile afectate timp de patru ani de la data achiziției. Ulterior, reparațiile se vor face doar contracost.

Via Wccftech