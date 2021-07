Apple valoreaza 2.4 trilioane de dolari, fiind cea mai valoroasa companie listata vreodata la bursa. La 2 august 2018, Apple a fost prima companie care a atins valoarea de 1 trilion de dolari.

Vanzarile bune de iPhone si iPad din ultima vreme au dus la castiguri spectaculoase, veniturile fiind cu 65.5% mai mari, iar vanzarile de iPad au crescut cu 79% de la an la an.

Nu doar Apple este pe plus. Google, Microsoft, Facebook si Amazon au crescut foarte mult in ultima vreme si potrivit lui Gary Kaltbaum, Capital Management President, se investesc foarte multi bani in sectorul IT.

Conform analistilor, Apple va avea zile si mai bune odata cu implementarea mai buna a tehnologiei 5G.