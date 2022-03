Cum arata un laptop de business in 2022? Acer TravelMate P214-41

In general testam laptop-uri de gaming sau laptop-uri pe care eu le numesc casual, adica laptop-uri pe care le poti folosi zilnic in activitati banale. Recent am avut pe mana un laptop Acer pentru oamenii din mediul business si care calatoresc destul de des.

Este un pic altfel si are cateva specificatii interesante. Evident ca nu l-am testat in gaming. De fapt, un astfel de laptop nu are nevoie de teste in general pentru ca nu pentru asta este menit.

Un laptop de business in 2022 are un rol mai important decat acela de a rula rapid aplicatii. Trebuie sa ofere cateva beneficii importante fata de un laptop oarecare din piata.

La Acer TravelMate am gasit cateva specificatii unice, ba chiar una dintre ele mi-a atras atentia si m-a facut putin nostalgic. Dar da, asa poate arata un laptop de business in 2022.

Specificatii:

Procesor AMD Ryzen 7 5700U

Ecran de 14 inch Full HD IPS ComfyView

HDD de 1TB

SSD de 512GB PCIe NVMe

Baterie de 48Wh

16GB memorie RAM

Wi-Fi 6 si BT 5

Design

Un laptop de business nu va sta doar pe birou. Este in general transportat de la birou pana acasa si invers, iar de multe ori prin deplasari. Asta inseamna ca trebuie sa fie usor si rezistent. Acest model fix asa este. Forma compacta de 14 inch il face usor de transportat si de bagat in orice geanta.

In plus, nu este deloc greu, iar plasticul folosit este unul robust. Nu este cel mai elegant laptop, dar este rezistent si iti faci treaba cu el. Este un cal de povara daca ma intrebati pe mine.

Are o tastatura confortabila si foarte silentioasa, doar nu vrei sa faci zgomot in birou. De asemenea, ofera numeroase porturi incat sa poti conecta orice. Orice.

Pe partea stanga are un port de incarcare, mufa LAN, un port HDMI, 2 porturi USB 3.0, un Type C, card reader SD si un jack de casti.

N-am uitat, dar am lasat la final, portul VGA. De ce sa mai pui un port VGA pe un laptop in 2022? Chiar nu a trecut lumea pe HDMI? Pai….nu prea. Multe companii folosesc proiectoare vechi cu port VGA, iar daca ai o prezentare trebuie sa ai atat HDMI cat si VGA incat sa nu ai probleme.

Pe cealalta parte are doar un USB 3.0, nimic mai mult. Dar are o grila de ventilatie in spatele ecranului la baza, iar difuzoarele sunt puse si ele deasupra tastaturii ca sa se auda cat mai clar. Nu cu bass, dar clar. Sunt bune si la muzica.

Protectie

Ca orice laptop de business ai nevoie si de protectie. Aici putem include senzorul de amprenta de pe trackpad. Il poti folosi la diferite aplicatii, fie sa faci log in, fie sa platesti, fie sa-ti protejezi niste documente.

De asemenea, camera web poate fi acoperita cu un slider mecanic in caz ca cineva poate prelua accesul asupra ei. Tot la acest capitol as putea spune ca ecranul are un filtru pentru lumina albastra, iar daca petreci multe ore in fata lui nu o sa ai probleme cu ochii.

Autonomie

Vrei sa te tina atunci cand esti in deplasare. Asa ca bateria pusa de Acer este de 48Wh, destul de mare pentru cat este laptop-ul de mic. Ofera in mod real 5 ore de autonomie fara nici un moc eco pornit si cu luminozitatea ridicata. Deci daca esti putin calculat te duci spre 6-7 ore.

Stocare

Acer s-a gandit sa puna si un HDD de 1TB pentru stocare. De ce HDD si nu SSD? Este o intrebare buna, dar si un semn ca pana si producatorii de laptop-uri nu au totala incredere in SSD-uri atunci cand vine vorba de stocare pe termen lung.

Noi stiam asta, dar cand un producator o confirma te face sa iti realiniezi planetele. Inclusiv eu acasa am 3TB de stocare pe HDD si 2TB de stocare pe SSD, dar acestia din urma sunt folositi doar pentru particia C.

Sigur, HDD-ul este mai predispus la socuri mecanice si poate fi usor deterior, dar la fel de bine un SSD se poate arde oricand, iar datele nu mai pot fi recuparate niciodata de pe el. De pe un HDD mai poti.

Cat costa?

Fix configuratia asta nu am reusit sa o gasesc la noi in tara, dar gasiti ceva similar la eMAG la 4599 lei, cu Core i7, 15.6 inch Full HD, 16GB RAM si 512GB SSD.

Asadar, un laptop business in 2022 arata cam asa. Mie mi se pare interesant si dau o bila alba pentru portul ala VGA 🙂