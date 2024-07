Arhitectura AMD RDNA 4 va livra performanțe mult mai bune în raytracing și va fi integrată în PS5 Pro și GPU-urile Radeon seria RX 8000

AMD a rămas cu mult în urma NVIDIA în ceea ce privește performanța în raytracing, însă lucrurile s-ar putea schimba curând, odată cu debutul GPU-urilor RDNA 4. Arhitectura va aduce schimbări radicale în ceea ce privește engine-urile RT integrate, susțin unele surse din industrie, având potențialul de a livra performanțe comparabile cu cele oferite de soluțiile de la NVIDIA sau poate chiar mai bune.

Some of the new RT features coming with gfx12/RDNA4. Most if not all of these should be in the PS5 Pro too pic.twitter.com/AO5HaxJlMK

— Kepler (@Kepler_L2) July 21, 2024