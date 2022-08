ASUS lanseaza un laptop cu ecran pliabil

Se numeste Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Evenimentul de lansare este pe 31 august 2022, iar laptop-ul va fi disponibil la IFA 2022 Berlin.

Este primul laptop cu ecran OLED de 17.3 inch din lume si se poate folosi in diferite moduri. De exemplu poate fi folosit in format 4:3 la rezolutie 2.5K sau se poate plia de la mijloc si atunci sunt disponibile doua ecrane in format 3:2 si 12.5 inch diagonala.

Se poate atasa o tastatura si un touchpad ASUS ErgoSense Bluetooth. Fara ele se poate folosi o tastatura vituala pentru control dar cred ca va fi un pic ciudat.

Sunt curios cum este in realitate acest laptop.