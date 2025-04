ASUS ROG Astral RTX 5090 sosește cu senzori „anti sag” pentru a preveni îndoirea PCB-ului

Greutatea și volumul plăcilor video au crescut considerabil în ultimii ani, iar în ciuda avantajelor în materie de răcire, tot mai des apare problema „sagging-ului”, adică a curbării PCB-ului din cauza greutății heatsink-ului. O îndoire extremă și îndelungată a PCB-ului poate duce la dezlipirea die-ului sau a memoriilor, iar din acest motiv producătorii au început să includă în pachet diverse accesorii care să susțină plăcile.

ASUS a mers și mai departe și ca o măsură de precauție suplimentară a integrat mai multe seturi de senzori în ROG Astral RTX 5090 pentru a determina dacă placă video este montată corespunzător. Această implementare a fost introdusă în secret la nivel de hardware și a devenit vizibilă începând cu ultimul update al utilitarului propriu GPU Tweak III. Iar principiul de funcționare este foarte simplu: atunci când sunt detectate variații între datele raportate de senzori înseamnă că placa este îndoită, iar utilizatorul este notificat pentru remediere.

În plus, pe lângă această măsură, ASUS a introdus pe modelul Astral și cea mai performantă soluție de monitorizare pentru alimentarea 12VHPWR de până acum. După cum poate ați aflat deja, topirea conectorului are loc atunci când alimentarea este dezechilibrată, iar firele, care sunt certificate să livreze curenți de maxim 9.5A, ajung să furnizeze 22A sau mai mult, ducând la supraîncălzire și chiar la topirea conectorului. Pe numele ei Power Detector+, funcția monitorizează în timp real tensiunile și curenții livrați prin conectorul 12VHPWR și notifică utilizatorul în cazul apariției unei anomalii. În plus, modelul Astral sosește și cu mult mai mulți senzori de temperatură decât în mod normal pe PCB, permițând o monitorizare mai precisă a temperaturilor.

Însă, după cum poate bănuiți, aceste funcții extra sosesc și cu un cost pe măsură. RTX 5090, în implementarea ROG Astral de la ASUS, ajunge la un preț de 20.000 lei la magazinele de la noi din țară.

