Tudum 2025: Evenimentul prin care Netflix dezvăluie noutăți spectaculoase

Netflix pregătește terenul pentru Tudum 2025, evenimentul său anual dedicat fanilor, care va avea loc pe 31 mai la Kia Forum din Los Angeles.

Platforma a lansat un trailer care oferă o privire în culisele a ceea ce urmează să fie prezentat, stârnind entuziasmul iubitorilor de filme și seriale.

Pe partea de filme, Netflix va aduce în prim-plan detalii despre mult-așteptatul Happy Gilmore 2, continuarea comediei clasice, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, cel de-al treilea capitol al seriei de mister, și Frankenstein, o reinterpretare semnată de Guillermo del Toro. În ceea ce privește serialele, fanii vor afla noutăți despre sezonul doi al Wednesday și One Piece, precum și despre sezoanele finale ale fenomenelor globale Squid Game și Stranger Things.

Evenimentul va fi presărat cu apariții ale unor vedete din producțiile Netflix, momente muzicale live și surprize care promit să lase publicul cu gura căscată. Cei din Los Angeles pot achiziționa bilete începând cu 9 mai, în timp ce abonații Netflix vor putea urmări transmisiunea în direct din confortul casei.

Sursa