ASUS ROG STRIX SCAR 18 – laptop cu NVIDIA RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX si ecran Mini LED la 240Hz

Deși mi-ar fi plăcut să petrec mai mult timp cu acest laptop, ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX a trecut rapid prin redacție și ar fi fost păcat să nu vi-l prezint. Vorbim despre o adevărată bestie cu ecran de 18 inch și cu un hardware care te lasă cu gura căscată. Este cireșa de pe tort în materie de laptopuri de gaming, dar are și un preț pe măsură.

Modelul G835L nu impresionează doar prin dimensiuni, ci și prin performanță. Un asemenea hardware nu și-ar fi găsit locul într-o carcasă mai mică de 15.6 inch, pentru că pur și simplu nu ar fi avut suficient spațiu pentru o răcire adecvată. ASUS a mers pe ideea unui format mare, ceea ce înseamnă că portabilitatea nu este punctul lui forte. Încărcătorul masiv întărește această idee: acest laptop este făcut să stea mai mult pe birou decât să fie plimbat zi de zi.

Avantajele sunt însă evidente. Este un desktop replacement în adevăratul sens al cuvântului, o stație de lucru mobilă capabilă să ruleze orice joc modern și să facă față fără probleme sarcinilor profesionale precum editarea video sau randarea 3D.

Configurația vorbește de la sine:

Procesor Intel Core Ultra 9 275HX până la 5.4GHz

Placă video NVIDIA GeForce RTX 5090 cu 24GB VRAM

64GB RAM DDR5

Două SSD-uri de 2TB fiecare în RAID

Ecranul de 18 inch este un Mini LED cu rată de reîmprospătare de 240Hz, rezoluție 2.5K și suport G-Sync, validat Pantone și încadrat în seria ROG Nebula HDR, ceea ce îl face ideal atât pentru gaming competitiv, cât și pentru lucru profesionist pe partea de imagine.

Conectica este completă: un port RJ-45, ieșire audio/microfon, trei USB 3.2 Type A Gen 2, un HDMI 2.1, două Thunderbolt v5, plus Wi-Fi, Bluetooth 5.4 și LAN de până la 2.5Gbps. Bateria de 90Wh este însoțită de două adaptoare, unul de 100W pentru mobilitate și unul masiv de 380W pentru performanță maximă. Laptopul mai dispune și de o cameră web Full HD, un detaliu binevenit pentru un produs de genul acesta.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX vine cu o tastatură full-size, iluminată RGB per-key, sincronizabilă prin Aura Sync. Feedback-ul este foarte plăcut, cu o cursă a tastelor optimă pentru gaming, dar suficient de confortabilă și pentru scris. Tastele WASD sunt evidențiate, iar răspunsul rapid se simte excelent în jocurile competitive. ASUS a introdus și tehnologia Overstroke, ceea ce înseamnă că înregistrarea comenzilor se face mai rapid, înainte ca tasta să fie apăsată complet. Este un detaliu mic, dar contează enorm pentru gameri.

Un alt avantaj major este modul în care ASUS a gândit mentenanța. Capacul de pe spate nu are nevoie de șuruburi pentru a fi scos, fiind fixat printr-un sistem de prindere rapidă. Practic, tragi de o climă și ai acces la interior. Asta înseamnă că poți schimba sau adăuga memorie RAM, SSD-uri sau chiar să cureți sistemul de răcire fără să pierzi timp sau să riști să strici ceva la demontare. Pentru un laptop cu hardware atât de puternic și predispus la temperaturi ridicate, accesul facil pentru mentenanță este un mare plus, fiindcă utilizatorii pot să-l întrețină ușor, să curețe praful și să-i prelungească durata de viață prin înlocuirea anumitor componente.

N-am avut timp destul să fac teste în diferite jocuri, doar în DOOM Eternal, că era deja instalat de cineva. Cu toate setările grafice pe Ultra și tehnologiile Nvidia pornite, jocul rula lejer cu 400FPS! Desigur, se încinge, are un zgomot serios în utilizare intensă, dar sunt lucruri peste care trebuie să treci dacă vrei un așa laptop.

În concluzie, ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX este genul de laptop care impresionează de la prima vedere și își găsește rostul ca înlocuitor de desktop pentru gameri sau profesioniști ce au nevoie de putere brută, dar și de un ecran mare și de calitate.

Prețul pentru un așa laptop este de 27.649 lei la eMAG.