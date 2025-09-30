Sondajul de marți: Mai citiți ziare tipărite pe hârtie? (2025)

Arena IT

Am rulat acest sondaj în 2021 și cred că merită să vedem unde ne plasăm acum. 🙂

Personal recunosc că mai citesc ziare tipărite exclusiv prin aeroporturi sau când nimeresc prin alte locații care oferă așa ceva și am de așteptat: la clinici, cafenele sau service-uri auto. Bine, nu știu dacă se pune, dar mai citesc ziarul comunei unde locuiesc, dar nu tot timpul, că e prea des menționat primarul și realizările lui.

Oricum nu mai prea găsești ziare tipărite, iar cel mai mare tiraj cred că îl au pliantele magazinelor mari. 🙂 Ca să fie treaba treabă, au mai și distrus lanțurile de vânzare și au dărâmat chișcurile de la mine din Timiș.

Sunt curios cu cât va scădea numărul celor care citesc tipărituri, pentru că erau majoritari la vechiul recensământ.

