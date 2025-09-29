Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
WELOCK Smart Lock U81: yala inteligentă versatilă, cu control complet și reducere de 50€
Reduceri de toamna la Godeal24 – licente de Office si Windows la preturi foarte mici
Opinie nepopulară: prefer livrarea cu Poșta Română celei la easybox, pentru comenzile de pe Temu
Allview Sensy 12 Pro – aparat de aer condiționat de calitate la un preț avantajos
Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Studiu RTINGS: televizoarele OLED sunt încă predispuse burn-in-ului, iar cele cu edge backlight sunt deosebit de stricăcioase

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

RTINGS.com desfășoară poate cel mai amplu studiu de evaluare a fiabilității televizoarele de până acum. Cu scopul de a simula fiabilitatea pe o perioadă de 10 ani, publicația a introdus în teste peste 100 de televizoare, de la modele accesibile, prevăzute cu edge backlight și până la modele premium cu panouri OLED de ultimă generație. Testele au început încă din 2023, iar de atunci, mare parte din televizoare rulează 24 ore din 24 în scenarii extreme cu mult conținut static.

Și așa cum era de așteptat, cele accesibile, cu profil subțire și edge backlight sunt cele mai stricăcioase. Din cauza densității mari de LED-uri de la bază și a căldurii excesive, foarte des acestea se topesc, se ard sau duc la desprinderea lentilelor de difuzie, astfel că televizoarele ajung să sufere de o degradare prematură a calității imaginii sau devin complet inutilizabile.

În ceea ce privește OLED-urile din ultimele generații, acestea par să se comporte mai bine decât cele vechi, însă, cu toate tehnologiile noi de pixel shifting și de compensare a degradării, tot ajung să manifeste burn-in într-un final. Totuși, trebuie menționat că testul realizat de RTINGS nu este reprezentativ pentru toate scenariile de utilizare și presupune afișarea non-stop a postului CNN, care are aproape permanent logo-ul și alte elemente statice. Însă demonstrează că pe CATV, OLED-urile sunt încă vulnerabile la burn-in, iar dacă obișnuiți să țineți televizorul pornit pe canalele de știri câteva ore pe zi, aproape sigur vă veți confrunta cu această problemă. Televizoarele OLED nu sunt proiectate pentru un astfel de regim de utilizare, ci mai degrabă pentru a urmări producții cinematografice sau gaming, unde conținutul afișat este mult mai variat. De asemenea, cu trecerea timpului, OLED-urile suferă și de o ușoară reducere a luminozității, însă de cele mai multe ori diferențele sunt insesizabile, susțin cei de la RTINGS.com.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.