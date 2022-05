ASUS ROG Zephyrus G14 cu AniMe Matrix este un laptop de gaming compact

ASUS ROG Zephyrus sunt printre cele mai interesante laptop-uri de gaming pe care ti le pot cumpara in prezent. Seria s-a dezvoltat foarte mult si prezinta acum o serie de imbunatatiri care pun o bariera in fata concurentei. Zephyrus-ul pe care tocmai l-am testat este echipat cu placa video si procesor AMD, dar si cu functia AniMe Matrix.

Design

Inca de la primul contact am remarcat o imbunatatire la capitolul materiale. Noul Zephyrus este realizat din materiale mai usoare si mai rezistente, facand astfel transportul mai usor, dar si rezistenta mai buna in cazul unui impact.

Zephyrus se simte robust oriunde pui mana si conteaza enorm la rezistenta in timp. Un astfel de laptop o sa imbatraneasca frumos daca ai de gand sa-l pastrezi 4-5 ani.

In plus, balamalele si imbinarile nu vor ceda atat de usor si o sa te tina si mai mult daca ai grija de el. Mie mi se pare ca a fost gandit sa reziste la abuzuri si pana si tastatura are un feeling aparte.

Tastatura este gandita pentru gameri si ofera un feedback excelent, apropiat unei tastaturi desktop. Tastele opun rezistenta atunci cand le apesi si nu sunt moi incat sa nu ai feedback. Ele sunt un pic tari si simti fiecare apasare, lucru care lipseste in general de la tastaturile de laptop.

Tastatura ofera 4 butoane dedicate pentru volum, microfon si Armoury Crate, nu are NumPad dar are un trackpad urias si foarte placut la utilizare, precis si cu butoane integrate.

De asemenea, tasta Space este de dimensiuni generoase, dar Enter-ul mi se pare totusi un pic mic si in utilizarea mea tot apasam gresit pe tasta de deasupra lui Enter. Tine de obisnuinta poate.

Ecran

Este un QHD de 14 inch in format 16:10 cu o luminozitate foarte mare de 500nits, 3ms timp de raspuns si 120Hz rata de refresh. Este rapid, modern si mai mult decat atat este si foarte calitativ pe partea de culori. In general laptop-urile de gaming exceleaza la viteza si timp de raspuns, dar acesta este campion si la luminozitate si culori. Este validat PANTONE, acopera 100% spectrul de culoare DCI-P3, are Adaptive Sync, Dolby Vision HDR si credeti-ma se vede superb.

Raportul de 16:10 mi se pare mai bun in gaming decat cel 16:9 si in general m-as vedea in fata unui astfel de laptop. Mi se pare mie un raport mai corect, mai bun si mai prietenos cu utilizatorul. Nu spun ca cel 16:9 este rau dar parca asta iti ofera alta senzatie.

Racire

Laptop-ul de fata este echipat cu un sistem de racire foarte avansat denumit Vapor Chamber. Daca denumirea va suna cunoscuta da, este o denumire populara pentru ca o intalnim si pe telefoane. Este vorba de un sistem de racire clasic cu ventilator si radiator din aluminiu cu baza de cupru, dar care integreaza si un agent de racire pe lichid la baza stratului de cupru. Practic sunt ca niste perne umplute cu agent termic care ajuta la disiparea caldurii.

Cu un astfel de sistem de racire laptop-ul poate functiona in sarcina mult timp fara sa se incinga. Si confirm ca am scos niste temperaturi incredibile pentru procesorul integrat, destul de mult sub temperaturile pe care le-as fi obtinut cu un procesor Intel.

Pentru ca maxima a fost de 90 de grade in sarcina 100% timp de 30 de minute, lucru imposibil de realizat daca laptop-ul ar fi avut un procesor Intel, unde temperaturile ar fi ajuns la 98 si poate chiar 100 de grade. Am intalnit, am patit asta.

In gaming laptop-ul se descurca excelent la capitolul temperaturi si sunt mult mai mici decat in sarcina 100%, pentru ca nici un joc nu va tine procesorul in full load permanent. Temperaturile au variat intre 55-60 de grade in functie de joc si de temperatura ambientala, asa ca nu le luati chiar de bine pentru ca voi s-ar putea sa aveti poate 50 de grade sau poate 65 de grade, depinde mult de conditii. Dar cam pe acolo se invart.

Performante

Avem un procesor Ryzen 9 6900HS, 16GB RAM DDR5 la 4800MHz, RX6800S placa video si o stocare pe SSD de 1TB PCie 4.0. Cu o astfel de configuratie ma astept ca orice joc sa fie rulat bine. De asemenea, este si pentru prima data cand testam o placa video AMD pe un laptop. Nu-mi aduc aminte sa fi testat pana acum alt laptop cu placa video AMD, toate au avut RTX-uri.

Asadar, performantele in jocuri sunt urmatoarele si trebuie sa stiti ca aceasta placa video este similara cu RTX 3070 in multe jocuri

Deathloop – 100fps AVG

FIFA 22 – 114fps AVG

Far Cry 6 – 112fps AVG

Mafia 1 Definitive Edition – 90fps AVG

Death Stranding – 89fps AVG

Watch Dogs Legions – 70fps AVG

Toate jocurile au rulat pe setari grafice maxime.

La capitolul si altele

Trebuie sa mentionez neaparat AniMe Matrix, acele LED-uri de pe spatele laptop-ului ce pot fi programate sa afiseze ce vrei tu. Din softul Armoury Crate se poate configura dupa bunul plac, cu texte, logo-uri si efecte dupa cum doreste fiecare. Mi se pare o idee cool si sunt convins ca daca cineva isi pune imaginatia la contributie se pot realiza lucruri misto. Sau sa pui mesaje amuzante pentru seful tau cand trece pe la tine pe la birou.

Mai trebuie mentionat faptul ca laptop-ul are Wi-Fi AX, MUX Switch, care face trecerea de la placa video integrata la dedicata atunci cand este nevoie pentru un consum redus de energie, Dolby Vision, memorie RAM DDR5 si o baterie de 76Wh.

Sistemul audio este puternic si se aude clar, bateria te tine cateva ore de utilizare de tip office, iar alimentatorul nu este foarte mare.

Disponibiliate si pret

Update in curand.