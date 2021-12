Australia acuza China ca a folosit echipamentele de telecomunicatii Huawei pentru spionaj

Jurnalistii de la Bloomberg au realizat o ancheta privind riscurile la adresa securitatii nationale generate de echipamentele Huawei. Serviciile de spionaj din China s-ar fi aflat in spatele unei brese de securitate in sistemul de telecomunicatii din Australia.

SUA a tras semnalul de alarma in 2019, iar de atunci si pana acum mai multe investigatii au ajuns la aceeasi concluzie: gigantul chinez Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume, spioneaza din cand in cand pentru guvern. Din pacate sau din fericire, dovezile oficiale nu sunt publice.

Evident ca Huawei a respins in repetate randuri acuzatiile, spunand ca echipamentele lor nu sunt mai putin sigure comparativ cu cele ale concurentilor.

Dar nu despre asta este vorba. Istoria recenta o stiti. Bloomberg sustine ca a descoperit o dovada, ceea ce SUA nu ne-a oferit pana cum, cu privire la acuzatiile aduse. Este vorba de o bresa de securitate in sistemul de telecomunicatii din Australia, neraportata anterior publicului, care a avut loc in urma cu aproape 10 ani.

In 2012, dupa un update software, australienii au detectat o intruziune sofisticata in sistemul lor de telecomunicatii. Actualizarea continea un cod malitios care functiona ca o interceptare digitala, reprogramand echipamentul infectat pentru a inregistra comunicatiile inainte de a trimite datele in China. Codul a disparut dupa cateva zile, avand un mecanis de autodistrugere.

Concluzia agentiei de informatii din Australia a ajuns la concluzia ca in spatele acestei probleme stau serviciile de spionaj chinezesti. Acestia spun ca Huawei/China ar fi infiltrat echipele de tehnicieni Huawei care au ajutat la intretinerea dispozitivelor si ar fi introdus actualizarea in sistemelele de telecomunicatii.

Imediat dupa a fost confirmat un atac similar in SUA, tot cu echipamente Huawei. Mike Rogers, congresman republican din Michigan si fost presedinte al Comisiei pentru informatii din Camera Reprezentantilor a SUA intre 2011 si 2015, a refuzat sa discute incindentele, dar a precizat ca interdictiile impuse sunt motivate, doar ca dovezile nu pot fi facute inca publice.

Sursa: profit.ro.