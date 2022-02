Aviz (radio)amatorilor: ANCOM completeaza decizia privind utilizarea frecventelor radio exceptate de la licentiere

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat astazi in consultare publica un proiect de decizie care completeaza prevederile Deciziei nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere. Completarea consta in introducerea unei noi categorii de interfete radio, utilizate de echipamentele radio ce functioneaza in benzi de frecvente radio atribuite serviciului de amator, respectiv serviciului de amator prin satelit.

Proiectul supus consultarii publice urmareste sa reglementeze noi interfete radio care vizeaza echipamentele radio ce functioneaza in regim de emisie sau emisie/receptie in benzi atribuite serviciului de amator, respectiv serviciului de amator prin satelit. Interfetele propuse au ca documente de referinta standardele ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-15 si EN 301 783. Reglementarea interfetelor radio va permite radioamatorilor sa utilizeze echipamente radio in scopul efectuarii de experimente si al comunicarii prin telegrafie fara fir, fara a produce interferente altor utilizatori ai spectrului radio.

Pentru a putea raspunde cerintelor din ce in ce mai mari si mai complexe de acces la resursa limitata de spectru radio pentru mai multe aplicatii si sisteme ce utilizeaza tehnologiile moderne in domeniul radiocomunicatiilor, a aparut necesitatea de a identifica noi metode si scenarii de utilizare partajata a spectrului radio. In cazul frecventelor radio ori al benzilor de frecvente radio utilizate fara obtinerea prealabila a unei licente, este necesara definirea conditiilor pentru utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radio, ceea ce implica studii de utilizare partajata a spectrului radio si de compatibilitate radioelectrica intre diverse aplicatii si sisteme, avand ca rezultat specificatii tehnice, cunoscute sub numele de interfete radio, cu acronimul RO-IR.

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 21.02.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected].

OK, știu că sună cam sec comunicatul, dar mă gândeam la ceva – pe vremea tinereților mele erau cluburi de radioamatori, pe la casele de cultură, alea de tineret, pe la sindicate etc. Chiar aveam un fost coleg de clasă care folosea un aparat radio vechi, de pe la tatăl lui, care lucrase în aviație, cu care comunica cu diverse persoane de pe te-miri-unde. Mai știți cluburi din acestea? Mai folosețte cineva comunicarea pe radiofrecvență în afara șoferilor? Nu de alta, dar mi-am adus aminte că fiu-miu tot mă bate la cap că vrea aparate walkie-talkie sau unul din ăla din poză, că e curios. Și nu știu dacă ar avea cu cine vorbi și dacă ar mai fi amatori care să îl învețe cum să îl folosească.