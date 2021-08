BenQ anunta proiectoarele V7000i si V7050i, castigatoare a premiului EISA 2021-2022

Proiectoarele BenQ sunt mereu un motiv de entuziasm in redactia noastra, deoarece aproape in fiecare caz suntem impresionati in mod placut. Indiferent ca vorbim de proiectoare portabile sau varfuri de gama, am fost cu zambetul pe buze cand le testam.

Modelele V7000i și V7050i sunt destinate celor care doresc să aibă doar cele mai bune performanțe și vor observa imediat, chiar și într-un mediu bine luminat, că afișarea culorilor se face cu o paletă bogată și vibrantă. Sunt proiectoare laser 4K ultra-short throw dotate cu moduri HDR-PRO, CinematicColor și Filmmaker. Android TV este încorporat, alături de un design elegant, contemporan, proiectoarele V7000i și V7050i au pregătit scenă pentru o adevărată experiență home cinema în camera de zi.

Pentru atmosfera cinematografică supremă, V7000i și V7050i pot fi conectate la un sistem de sunet extern prin porturi duale HDMI 2.0b și SPDIF. De asemenea, difuzoarele treVolo stereo surround 5Wx2, cu un tweeter și un woofer în locașul stânga/dreapta, scot un sunet impresionant și puternic pentru difuzoarele de această dimensiune.

Ecranul cu reflecție a luminii ambientale (Ambient Light Reflection) folosește o structură specială în zig-zag pentru a absorbi 93% din lumina mediului, astfel încât privitorul să se poată bucura de divertisment în camere de zi luminoase fără a fi nevoit să reducă nivelul de lumină.

Cele doua proiectoare, în combinație cu ecranul Ambient Light Reflection (ALRS01), au câștigat prestigiosul premiu EISA pentru cel mai bun produs 2021-2022 la categoria Home Theater Display Video pentru BEST EISA LASER TV PROJECTION SYSTEM 2021-2022.

Eu le astept la test.