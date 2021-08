Dev.Play 2021 – maraton de jocuri video indie din Romania si Europa de Est

Dev.Play 2021 va avea loc intre 25 si 26 octombrie exclusiv online si este dedicată dezvoltatorilor de jocuri, investitorilor, publisherilor și profesioniștilor interesați de industria dezvoltatoare a jocurilor video.

Ediția din acest an a Dev.Play este dedicată dezvoltatorilor de jocuri video independente. În prima zi, cea dedicată talk-urilor, mai mulți dezvoltatori de jocuri video indie români și străini vor vorbi despre poveștile lor de succes: Johannes Roth de la Mimimi Games (dezvoltatorii din spatele cunoscutelor jocuri Desperados și Shadow Tactics) va vorbi despre cum i-au ajutat granturile oferite de statul federal german pentru industria de jocuri video să facă un pas important și să își publice singuri următorul joc. Liviu Boar (Stuck in Attic) va povesti despre experiența incredibilă pe care o trăiește, studioul său derulând cea mai de succes campanie pe Kickstarter realizată vreodată de un studio de jocuri video românesc. Noul joc al studioului, Near Mage, a fost finanțat în mai puțin de 24 de ore și astăzi are atrași deja aproape 90K de dolari, cu 2 săptămâni până la sfârșitul campaniei. George Lemnaru de la Green Horse Games vine la Dev.Play să treacă prin povestea studioului său de la fondarea din 2013 cu ajutorul unui angel investor și până în decembrie 2020, când a vândut majoritatea acțiunilor către cunoscutul publisher britanic Miniclip cu o sumă record în industria locală.

Pe 26 octombrie, Dev.Play organizează un festival de streaming de jocuri video indie: un maraton de 10 ore în cadrul căruia pasionații de jocuri video și dezvoltatorii la început de drum vor putea urmări secvențe și gameplay-uri din 20 de jocuri independente dezvoltate în perioada 2020-2021. Pentru includerea în festival, pot aplica studiouri indie din România și Europa de Est, fiind eligibile doar jocurile nepublicate sau jocurile lansate după octombrie 2020. Show-ul va fi prezentat de unii din cei mai cunoscuți creatori de conținut de gaming din România și va putea fi urmărit în întreaga lume live pe canalele de streaming ale acestora și pe platforma Dev.Play.

Și în acest an, Dev.Play continuă să găsească noi modalități prin care să-și întărească poziția de promotor al jocurilor video românești și din regiune în întreaga lume. Prin maratonul de streaming de jocuri video vom oferi posibilitatea studiourilor locale sa ajungă cu jocurile lor la publicul din România, având în vedere că vom avea lângă noi cei mai cunoscuți streameri de gaming din țară. Vom promova de asemenea jocurile din regiune si pe platforma Steam, ca si anul trecut, la nivel global. Este cât se poate de important ca proiectele studiourilor independente să fie susținute, doar așa ele pot deveni competitive pe piața globală

A declarat Cătălin Butnariu, fondatorul Dev.Play și președintele RGDA.

Oricine e interesat de domeniul și dorește să asculte live-talk-urile de la conferință o poate face înregistrându-se gratuit cu un content pass. Lista celorlalte abonamente dedicate dezvoltatorilor poate fi consultată pe site.