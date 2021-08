Am ajuns sa iubesc masinile diesel in 2021

Sa inceapta hate-ul! Da, in 2021 am realizat cat de misto este un motor diesel. Nu, nu vorbesc despre troacele care scot fum ci despre masinile cu adevarat bune care au ajuns sa fie subapreciate.

Nu am fost niciodata fan diesel. Am urat zgomotul produs de un diesel, am urat masinile cu motor diesel (e ok pentru tractoare si alte chestii) si am urat intretinerea unui motor diesel. De aceea am preferat si am recomandat doar motoarele pe benzina sau chiar electricele.

Totusi, in octombrie 2020 mi-am schimbat masina. Am vrut japoneza, benzina si ceva caluti sub capota. Nu a fost sa fie. Culmea ironiei este ca am ajuns la o frantuzoaica, dric, alba, motor diesel. Exact…un Renault Megane 3 GT Line Break din 2015-2016 cu celebrul motor de 1.5dCi de 110 cai putere si cutie automata EDC.

Credeti-ma pe cuvant ca nu am vrut masina asta. Nici nu am vrut sa o vad cand am fost invitat la test drive. Totusi, pentru ca eram disperat ca nu gasesc ceva mai bun (plin de tepe pe OLX, samsari de 2 bani pe autovit, oameni neseriosi peste tot) am ales sa o iau pe asta pentru ca stiam istoricul masinii, stiam ca nu e teapa si stiam de la cine o cumpar. Plus ca avea doar 74.000km.

Si de la visul meu de conduce o japoneza pe benzina am ajuns la o masina de familie frantuzeasca. Daca regret? Nici vorba, imi place de mor masina asta. Este spatioasa, foarte spatioasa! Incape o garsoniera in ea.

Este placuta la condus dat fiind ca este un GT Line. Are suspensii mai tari, garda la sol mai mica, sasiu sport de Megane RS, soft motor. Merge de rupe. Din octombrie 2020 si pana azi am facut deja 30.000km.

Am ajuns sa iubesc o masina break, o masina frantuzeasca si o masina cu motor diesel asta dupa ce nici nu voiam sa aud de asa ceva. Dar pana nu conduci, pana nu ajungi sa folosesti pe termen lung masina nu realizezi.

De ce o iubesc? Sa va explic. In primul rand iubesc spatiul pe care mi-l ofera. Am loc sa dorm in ea daca rabatez bancheta si mai ramane suficient loc la picioare. Pasagerii au loc si nu trebuie sa-mi misc scaunul de fiecare data cand cineva se urca in spatele meu.

Tinuta de drum este foarte buna iar la viteze mari (180-190km/h) nici nu simti ca mergi cu ea. Este stabila, precisa, manevrabila si confortabila in acelasi timp. Cu greu gasesti o astfel de combinatie mai ales la o masina break. Dar repet, o ajuta faptul ca este GT Line altfel s-ar fi condus ca un….break. Sa nu zic o prostie.

Dar cel mai mult si cel mai mult iubesc motorul. Celebrul K9K 1.5dCi de 110 cai putere, celebrul motor pus si pe Logan, Duster, Megane, Pulsar si cine stie cate alte modele. Se produce de peste 20 de ani, a trecut prin zeci de revizii de la fabricatie si pana acum si este deja un motor ajuns la maturitate care nu mai are probleme. Sau daca are sunt deja cunoscute si sunt banale. Pe la 200.000km pica 3 oringuri de la turbina si intercooler.

Iubesc motorul asta din multe motive. Recunosc ca imi placea si inainte sa-l am eu fiind singurul diesel pe care il puteam accepta pe o masina din aceleasi motive pentru care imi place si acum: fiabilitate, fiabilitate, fiabilitate, consum si intretinere ieftina.

Cred ca Reno a facut o greseala cu motorul asta, o greseala pentru ei dar o bucurie pentru noi. Nici ei nu cred ca sunt constienti de ce motor minune au reusit sa faca. Toti cei care au avut un 1.5dCi stiu despre ce vorbesc.

Intretinere este super ieftina. O revizie ma costa 500 lei cu ulei de calitate si filtre bune, dar poate sa coste si 300 lei cu ulei Elf si filtre ieftine. O curea de accesorii este cat un meniu la McDonald’s, iar o distribuie cu tot cu pompa de apa costa 300 lei. Antigelul este ieftin, 20-25 lei un litru. Oringurile sunt mai ieftine decat o pereche de sosete iar manopera este si ea ieftina pentru ca mecanicii lucreaza cu motorul asta de muuulti ani.

Fiabilitatea este cunoscuta ca fiind una foarte buna pentru acest motor. Cu ulei si filtre schimbate la timp nu trebuie sa-ti faci griji. Motorul o sa mearga fara probleme daca este condus corect. Evident ca turbina o sa pice pe la multi km, alternatorul va ceda si el tot pe la multi km (multi km adica pe la 200.000km) dar astea sunt consumabile. Al meu fiind Euro 6 isi face si regenerare in mers, dar nu stiu cand o face. Foarte rar simt cand isi face regenerare si cu toate astea am teava de esapament curata.

Consumul? Pfoai…Multi inca nu cred ca 1.5dCi este un motor care poate consuma inclusiv 4%! De Paste Am facut Bucuresti-Atena cu un consum de 4.6%. La intoarcere am scos 5%. Acum 3 zile m-am intors din concediu din Grecia (900km) si m-am dus cu consum de 4.9% si m-am intors cu consum de 5.2%. Cat m-am plimbat prin Grecia am scos un consum de 4% pe 450km.

In oras consuma ca orice alta masina. Vorbim de Bucuresti unde un consum intre 8 si 10% este perfect normal. Pe autostrazi daca merg cu 120-130 la ora am un consum de 5-5.5%. Daca merg cu 80-90km/h pe drumuri judetene/europene si respect limitele de viteza ajung sub 5%.

Intelegeti de ce imi place motorul asta? Desi iubesc masinile electrice pentru simplul fapt ca ai costuri aproape 0 de intretinere si mergi aproape gratis cu ele, autonomia lor ma omoara! Ati vazut experienta mea cu Peugeot 208 electric. Nu pot sa fac Bucuresti-Craiova in 8 ore si la destinatie sa fiu „iuhuuu, n-am poluat”. Cu Megane-ul eram acolo in 3 ore si abia daca consumam un sfert de rezervor.

Ce vreau sa spun cu articolul asta si de ce am laudat atat motorul diesel? Pentru ca toti producatorii renunta la diesel si ofera motoare pe benzina mici inclusiv pe masini mari. Un motor mic cu 3 cilindri pus pe o masina de 1.5t poate chiar 2t nu este deloc un lucru bun. Nici consumul nu o sa fie mic, nici fiabilitatea nu va fi una ridicata, iar soferul o sa fie tot timpul cramponat ca nu are suficienta putere.

Ati mers cu Passat de 1.4TSI/TFSI? Sa mergeti…o sa va blestemati zilele. Ati mers cu Duster de 1 litru? Motorul e bun pe Logan…pe Duster nu prea. Exemple tot sunt. Si producatorii tot insista cu motoare mici pe benzina in locul unui motor diesel. De ce? Pentru ca asa cer noile reglementari, dar care dupa parerea mea nu sunt tot timpul bune.

Motoarele astea mici nici nu consuma putin pe masini mari. De exemplu motorul de 1.2TSI de 90CP pe Skoda Rapid (masina prietenei mele) are un consum de 6% la drum lung si 9-10 in oras. Este un motor foarte sprinten pe Skoda Rapid, dar mutat pe o masina mai mare si mai grea nu mai este la fel de eficient.

Inteleg nevoia de a renunta la diesel pentru ca polueaza, dar si benzina polueaza. Este ca si cum am alege raul cel mai mic, dar tot un rau este. Inteleg masinile electrice si cu siguranta voi avea si eu una, asta daca nu cumva masinile pe hidrogen vor deveni noul standard. Dar voi avea una abia atunci cand autonomia va fi ca la acest Megane cu 1.5dCi si voi putea incarca la fel de repede precum bag motorina sau benzina.

PS: In octombrie i-am dat masina lui Vlad sa o filmeze pentru Atelier. Gasiti prezentarea lui mai jos si este fix masina mea. Intre timp a primit imbunatatirile mentionate in video: covorase noi, jante reconditionate, anvelope noi, sistem audio, detailing interior.