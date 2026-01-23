BenQ EX251 – monitode de gaming ce costa 999 lei si poate fi folosit si pentru console

BenQ are o reputație bună când vine vorba de monitoare de gaming, însă tot timpul au avut modele scumpe, iar de ceva timp au și brandul Zowie, care înseamnă exclusiv eSports. Modelul de astăzi nu este deloc scump, costă doar 999 lei, însă oferă foarte multe avantaje pentru gamerul de rând, funcții interesante și un design modern. Dar merită 999 lei?

Discutăm despre EX251, un monitor pe care îl găsiți la eMAG la 999 lei. De obicei, când văd astfel de produse accesibile, sunt încântat și entuziasmat să văd câte tehnologii și funcții a reușit producătorul să integreze și unde s-a făcut cost cutting. Aici lucrurile stau foarte bine, căci BenQ a venit cu un produs foarte bun și, la prima strigare, dacă nu te-ai pricepe, n-ai zice că e neapărat un monitor accesibil.

Arată foarte bine încă de când îl scoți din cutie. Apropo, cutia nu este foarte mare, iar monitorul este bine ambalat. O să găsești strictul necesar în cutie, cum ar fi un cablu, elementele de fixare și un manual de utilizare.

Design-ul este unul modern, o combinație de alb și negru, un capac spate cu un pattern interesant și un picior de susținere cum n-am mai văzut până acum. Pare ceva mult mai scump, elegant și chiar un pic SF. Talpa este în formă de V și, deși în forma asta ocupă destul de mult loc pe birou și aș fi preferat oricând o talpă pătrată, arată mult mai bine așa. Se vede că la design s-a investit și nu arată ca orice alt monitor accesibil.

Ca dovadă că s-au străduit să facă ceva interesant, capacul care acoperă montura VESA este integrat foarte frumos în design. Nici nu zici că acolo e un capac.

Un alt lucru care mi-a plăcut încă de la primul contact sunt porturile. Fix sub marginea de jos a monitorului găsim două porturi USB ușor de accesat și un jack audio. Sunt pe partea stângă cum te uiți la monitor, iar pe emisfera estică sunt butoanele de control.

Și mai sunt porturile principale pe spate, adică 2x HDMI, 1x DP și un USB Type-C. Unde mai menționez că are și două difuzoare integrate, dar hai să nu ne bazăm pe ele, că știți și voi cum se aud, nu trebuie să vă mai explic eu. Dacă erau TreVolo, poate insistam.

Specificații

Diagonală: 24.5 inch

Rezoluție: 1920 × 1080 (Full HD), format 16:9

Tip panou: IPS

Rată de refresh: până la 220 Hz

Timp de răspuns: 1 ms GtG

HDR: HDR10

Certificare HDR: VESA DisplayHDR 400

Sincronizare adaptivă: AMD FreeSync

Porturi video: 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2

USB: 1 × USB-C (doar date), 2 × USB-A (hub)

Audio: difuzoare integrate 2.5 W ×2, ieșire căști (3.5 mm)

Funcții gaming: Light Tuner, Color Vibrance, preseturi HDRi, profiluri Jucător 1/2/3

Funcții eye-care: B.I.+ (ajustare automată), Flicker-Free, Low Blue Light

Compatibilitate console (declarat): PS5 1080p 120 Hz cu HDR, Xbox Series X/S 1080p 120 Hz cu HDR, Nintendo Switch 1080p 60 Hz SDR

Funcții și imagine

Diagonala de 24.5 inch și rezoluția Full HD au sens pentru un monitor de gaming axat pe fluiditate. La această dimensiune, densitatea de pixeli este suficient de mare ca imaginea să fie curată de la distanța tipică de birou, iar placa video sau consola au șanse mult mai bune să țină un framerate ridicat, chiar dacă uneori poate hardware-ul nu este cel mai puternic. Partea importantă pentru jocuri este refresh-ul mare și răspunsul rapid, care reduc blur-ul de mișcare și fac țintirea mai ușoară în shooters sau jocuri competitive.

Unde BenQ încearcă să iasă în evidență este prin pachetul de funcții orientate către gaming, în special cele care te ajută să vezi mai bine în situațiile dificile. Ai reglaje de tip Light Tuner și Color Vibrance, care pot scoate detalii din umbre sau pot ajusta saturația astfel încât obiectele și inamicii să se desprindă mai clar din fundal. În multe jocuri, diferența nu este fantastică, dar este un finetuning pe care îl apreciezi după câteva seri, când te prinzi că anumite hărți sunt prea întunecate sau prea spălăcite în setările standard.

Apoi ai profilurile HDRi și scene: în OSD apar moduri precum Cinema HDRi, Sci-fi HDRi, Realist HDRi, Fantasy HDRi, adică BenQ îți dă mai multe look-uri gata făcute, ca să nu stai mereu la calibrări. Tot aici intră și Color Shuttle, adică preseturi făcute pentru jocuri populare pe care le poți aplica rapid.

Partea de confort e chiar ok pentru sesiuni lungi: are B.I.+ Gen2, un senzor care ajustează automat luminozitatea și temperatura de culoare în funcție de lumină, plus Flicker-Free și Low Blue Light.

Compatibilitatea cu consolele merită explicată. Nu este vorba că alte monitoare nu ar funcționa cu PS5 sau Xbox, ci că unele sunt limitate pe HDMI la 60Hz, chiar dacă pe PC, pe DisplayPort, pot urca mult peste. Altele au un handshake capricios pentru 120Hz sau HDR și te trezești că trebuie să schimbi setări, să repornești, să umbli prin meniuri până prinde modul corect. Pe EX251, ideea este să conectezi consola și să obții direct 1080p la 120Hz în jocurile care suportă asta, cu setări de imagine potrivite pentru gaming. Dacă te joci mult pe consolă, genul ăsta de comportament predictibil valorează mai mult decât pare la prima vedere.

La conectică, monitorul este gândit pentru scenarii reale de birou. Două intrări HDMI sunt utile dacă alternezi între consolă și un PC sau un laptop, iar DisplayPort rămâne opțiunea naturală pentru PC. În plus, prezența unui hub USB și a unui port USB-C pentru date simplifică managementul perifericelor, mai ales dacă ai receptoare wireless și vrei să le ții aproape de monitor, nu în spatele unității. Difuzoarele integrate nu înlocuiesc un sistem audio dedicat, dar sunt suficiente pentru uz rapid, iar ieșirea de căști este practică pentru sesiuni de seară.

După câteva jocuri testate, concluzia mea este simplă. Monitorul este excelent și oferă o imagine clară, are niște culori chiar ușor vibrante în anumite scenarii, este neașteptat de luminos, iar rezoluția Full HD chiar nu este rea dacă se folosește diagonala potrivită.

Mi se pare un pachet interesant de funcții, imagine, design și preț. Pentru 999 lei nu este un preț mare, însă contează mult ce îți dorești tu de la monitor. Dacă tot ce ai citit aici te încântă, te joci pe consolă, te împaci cu rezoluția Full HD, atunci felicitări, o să ai parte de un monitor perfect pentru asta. Spun asta deoarece există monitoare 2K la 27 inch cu 180Hz sub suma de 999 lei, însă nu au funcțiile acestui monitor și nici design-ul. Eu aș alege întotdeauna un producător consacrat și consider că prețul dictează și o anumită calitate și fiabilitate, deci v-am răspuns ce aș face eu.