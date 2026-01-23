Prinde abonamentul de 2€ de la Telekom înainte să dispară: portare rapidă, economii reale

Dacă nu ai trăit pe lună în ultimul an, sigur știi despre preluarea Telekom de către Vodafone și DIGI.

Am tot scris aici despre subiect, nu mai reiau tot procesul, doar esențialul: clienții postpaid (cei cu abonamente) au ajuns la operatorul roșu, iar cei prepaid (de cartele) – la cel albastru. Doar că, atât timp cât nu e finalizat și procesul tehnic și de rebranding, Telekom România încă există pe piață. 🙂

Ba, chiar mai mult decât atât, mai are și site web, unde rulează tot felul de oferte și promoții interesante. De exemplu, aici puteți vedea ce vă oferă Telekom la portare. Și au mai multe tipuri de abonamente, dar unul mi-a sărit în ochi, care este și cel mai ieftin: Nelimitat 5, redus de la 5,08 Euro la 2,03 Euro pentru 24 de luni. Acesta oferă nelimitat minute și SMS-uri naţionale, internet mobil tot nelimitat, 50 de minute internaţionale în Zona SEE & Zona1 și 4.58 GB în roaming în primele 24 de luni (care se modifică la 7.64 GB în roaming după perioada de discount).

Dacă sunteți interesați, aici aveți link-ul direct către ofertă, ca să vă simplific căutarea. Puteți alege tipul cartelei – SIM sau eSIM – și o posibilă achiziție de telefon cu ocazia aceasta, iar valabilitatea se întinde până la finalul lunii viitoare. Iar asta e chiar bine, pentru că vă oferă destul timp să analizați portarea, mai ales că Vodafone spune și că prețul va fi indexat anual cu rata inflației de la BNR, dar nu mai mult de 5%. Iar cu inflația a depășit orice estimare a BNR, calculați că veți avea cei 5% creștere la fiecare final de an. Chiar și așa, mi se pare o ofertă demnă de a fi luată în considerare și care ar merita mai multă promovare din partea Telekom și Vodafone.