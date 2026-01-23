Ziua de azi aduce o veste importantă pentru Tesla, un val de imagini AI controversate de la Grok. Între timp, TikTok și-a găsit o nouă casă, iar Google Photos are acum un generator de Meme-uri.

Tesla începe curse Robotaxi fără supraveghetor în mașină: Elon Musk a anunțat că Tesla a început curse cu Robotaxi în Austin fără un „safety monitor” în interior, un pas major către autonomie completă. Detalii

Grok a generat 3 milioane de imagini sexuale în 11 zile: Un raport alarmant arată că AI-ul lui Musk a creat și aproximativ 23.000 de imagini cu copii, iar Apple și Google nu au scos aplicația din store-uri. Detalii

TikTok are un nou proprietar în SUA, după ce tranzacția s-a finalizat: După ani de negocieri și amenințări cu interdicția, TikTok în SUA face parte acum dintr-un joint venture, cu ByteDance deținând doar 19.9%. Detalii

Forza Horizon 6 va ajunge în Japonia pe 19 mai: Următoarea ediție a seriei de curse open-world va aduce cea mai mare hartă urbană creată vreodată de Playground Games, inspirată din Tokyo. Detalii

cURL renunță la programul de bug bounty din cauza AI: Proiectul open-source a fost copleșit de rapoarte false și cod nefuncțional generat de AI, lucru care le afectează sănătatea mintală dezvoltatorilor. Detalii

Darth Maul primește propria serie animată Star Wars în aprilie: „Star Wars: Maul – Shadow Lord” va urmări povestea Lordului Sith după evenimentele din „The Clone Wars”. Detalii

Hacker care a furat 120.000 de Bitcoin vrea o a doua șansă: Fostul infractor, acum eliberat, susține că furtul criptomonedelor a fost „cel mai rău lucru pe care l-a făcut” și caută un job în securitate. Detalii

Waymo extinde serviciul de robotaxi în Miami: Compania a început oficial să ofere curse autonome în al șaselea oraș american, în timp ce Tesla tocmai își lansa primul serviciu. Detalii

Google Photos primește un generator de meme-uri personale cu AI: Noua funcție „Me Meme” îți permite să creezi meme-uri rapide folosind propriile poze din bibliotecă. Detalii

Seismometrele pot urmări resturile spațiale care cad pe Pământ: Cercetătorii propun utilizarea senzorilor de cutremure pentru a detecta undele de șoc produse de deșeurile orbitale la intrarea în atmosferă. Detalii

BMW dezvăluie cum va suna viitorul M3 electric: Producătorul a lansat un video care arată eforturile de a recrea sunetul iconic al motoarelor M folosind mostre de la modelele legendare. Detalii

Vimeo concediază o mare parte din angajați după achiziție: Compania a efectuat tăieri masive de personal la scurt timp după ce a fost cumpărată de Bending Spoons pentru 1.38 miliarde de dolari. Detalii

Elon Musk promite roboți umanoizi Tesla pentru vânzare în 2027: La Forumul Economic Mondial de la Davos, Musk a declarat că Optimus va fi vândut publicului până la sfârșitul anului viitor. Detalii

AMD anunță data de lansare și prețul pentru Ryzen 7 9850X3D: Procesorul cu cache 3D V va fi disponibil din 29 ianuarie la un preț de 499 de dolari. Detalii

Beyond Good and Evil 2 supraviețuiește restructurării de la Ubisoft: În ciuda anulării remake-ului Prince of Persia, jocul aflat în iadul dezvoltării de peste 17 ani rămâne „o prioritate”. Detalii

O zonă din creier are o „dragoste” specială pentru limbaj: Scanările cerebrale arată că cerebelul, o regiune asociată cu mișcarea, este de fapt specializată în procesarea cuvintelor. Detalii

SUA iese oficial din OMS, lăsând sute de milioane neplătite: Țara nu a achitat aproape 280 de milioane de dolari în taxe de membru pentru 2024-2025, oficializând retragerea anunțată de mult. Detalii

Volkswagen devine principalul brand EV în Europa, depășind Tesla: În 2025, producătorul german a vândut mai multe mașini electrice decât Tesla pe piața europeană. Detalii