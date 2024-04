BenQ GW3290QT Review: un monitor pentru productivitate, generos si accesibil

Dupa 3 ani de zile in care nu am mai calcat intr-un birou, de cateva saptamani am reinceput sa merg in modul hibrid. Nu am fost obligat, mi-am dorit sa fac asta mai ales datorita partii sociale.

Cu aceasta ocazie am avut sansa sa-mi dau seama pe propria piele cat de mult conteaza in productivitate monitorul pe care il utilizez. Acasa am avut mereu monitoare as indrazni eu sa zic de o calitate de la medie in sus, cu rezolutia minim 1440p. Intors la birou, la doua monitoare de 24 inch 1080p de generatie ceva mai veche si fara porturi moderne, am simtit si la partea de ochi si la partea de ergonomie disconfort.

In acelasi timp, acasa ma astepta un singur monitor: un BenQ GW3290QT. Acesta are o diagonala de 31.5 inch, nu este ultrawide si pastreaza un aspect ratio mai comun de 16:9. Ecranul este de tip IPS, iar rezolutia recomandata este de 2560×1440. Citindu-i specificatiile am fost foarte sigur ca diagonala mare alaturi de o rezolutie intalnita mai des la 27inch nu vor face echipa buna. In timpul experientei in utilizare insa nu am avut nici o problema raportata la calitatea imaginii sau a marimii pixelilor. Imaginea este clara si frumoasa. Rata de reimprospatare clasica a unui monitor de tip office/ multimedia cu care am fost obisnuiti pana acum a fost de 60Hz, insa BenQ GW3290QT utilizeaza o rata mai placuta si lina ochiului de 75Hz. Este capabil sa afiseze pana la 1.07 miliarde de culori si acopera 99% din spectrul de culori sRGB.

Cel mai valoros port prezent pe acest monitor este, din punctul meu de vedere, cel USB tip C cu Power Delivery 65W (thunderbolt 3). Cu un singur cablu puteti conecta laptopul la acesta atat pentru semnal audio si video cat si pentru incarcare. Pe langa faptul ca este redus numarul de cabluri, este mult mai usor si comod sa te conectezi si nu mai trebuiesc scoase incarcatoarele din geanta laptopului si tot plimbate dupa tine intre acasa si birou. De asemenea, daca doriti adaugarea unui monitor secundar, prin intermediul tehnologiei Daisy Chain, puteti conecta monitoarele in cascada. De exemplu GW3290QT este conectat la laptop prin intermediul portului USB tip C, prin intermediul celui de-al doilea port USB tip C monitorul GW3290QT este conectat la portul USB tip C al celui de-al doilea monitor. Intre primul si al doilea monitor se poate folosi si un cablu DisplayPort in cazul in care port USB tip C nu este disponibil. Astfel este inlaturata nevoia unui docking station.

Pe langa Thunderbolt 3, pe acesta intalnim si 1 port HDMI, 2 Display port, 2 porturi USB tip A si frontal la indemana un port USB tip A, unul tip C si jack-ul de 3.5mm pentru casti.

Designul este minimalist si practic. Plasticul folosit este de culoare alba, cu rame inguste. Se poate regla pe toate axele: inaltime, pivotare,rotire si inclinare cu unghiuri generoase. Butoanele pentru navigare sunt pozitionate confortabil in partea stanga cu un joystick principal. Monitorul asigura partea audio pentru sedinte. Prezinta difuzoare cu filtru de zgomot si microfon cu anulare a zgomotului pentru voci clare. Nu-mi imaginez ca cineva va apela la aceasta modalitate de comunicare intr-un mediu open space unde fiecare alt coleg lucreaza la un proiect diferit. Acasa am folosit aceasta metoda in 2 sedinte si ofera o calitate buna, dar este loc de imbunatatiri. La fel ca 99% din monitoare, utilizarea difuzoarelor pentru muzica sau filme nu ofera o experienta satisfacatoare.

Dupa cum va spuneam si mai sus, grija mea principala raportata la acest monitor era legata de rezolutia aleasa raportata la diagonala. Pozele facute de mine nu-i fac dreptate. Imaginea este clara, iar culorile de calitate premium pentru un panou de tip IPS. Daca este conectat la un MacBook poate fi selectata optiunea M-Book pentru a reduce diferentele vizuale dintre ecranul laptopului si monitor. Pentru cei care petrec mult timp scriind cod sau analizand linii de cod este prezent un mod de codare. Tehnologia Brightness Inteligence ajunsa la a doua generatie detecteaza schimbarile de lumina din mediul de vizionare si regleaza in mod activ luminozitatea ecranului pentru experiente de vizionare confortabile. Pentru lectura este prezent modul ePaper, un efect simulat de carte electronica cu un aspect clar de citire alb-negru. Cei cu deficiente de vedere a culorilor pot folosi modul Color Weakness. Reducerea luminii albastre care oboseste ochii este tinuta departe de Low Blue Light Plus, care mentine culorile vii, filtrand in acelasi timp radiatiile ultraviolete albastre, mai scurte si cu energie mai mare, nocive pentru ochi.