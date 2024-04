Un AN de cand sunt Prosumator (Hidroelectrica): productie, castiguri, costuri, probleme, viitor

Iata ca s-a facut mai bine de un an de cand sunt oficial, prosumator, la Hidoelectrica. Asa ca am zis sa va spun si voua cum s-a descurcat sistemul meu fotovoltaic din toate punctele de vedere.

Video

Introducere

Scriam inca din 2023 ca am instalat doua sisteme fotovoltaice, unul la casa de la tara, prin Casa Verde – si am relatat experienta mea aici, dar si unul la casa de langa Timisoara, unde si locuim si pe care l-am instalat din fonduri proprii. Si am relatat DE CE si cum am facut asta. Eu consider ca merita recitite ambele articole.

Ei bine astazi vom discuta in principiu despre sistemul instalat la casa unde locuim, insa va pot da scurt si de dincolo niste informatii.

Productie la un AN de cand sunt prosumator

La casa de la tara. Pentru ca cei de la eSolar nu au vrut sa includa si un amarat de smart meter in sistemul de la Casa Verde 2021, tot ceea ce va pot spune la un an de cand sunt prosumator sunt urmatoarele date de pe contorul de la e-distributie, luate din portalul lor, nu fizic: in ultimul an am avut 3274 kWh consum si 3144 injectie. De asemenea, invertorul zice ca a produs in total 4556 kWh pana astazi 08.04.2023. Ce inseamna asta? Ramane de vazut, ca facturi de la Hidroelectrica nu am. Dar revenim la final despre asta.

La casa unde locuim. Aici avem informatii mai precise pentru ca, cum va spuneam, am pus sistemul pe fonduri proprii, cumparat de mine de la Spy-Shop si evident ca am luat si un smart-meter. Sistemul are un invertor de 5 kW Huawei insa avem doar 12 panouri de 375 W instalate, adica 4.5 kWp. Am mai avut 3 panouri dar n-au incaput unde am vrut sa le instalez eu, se pare ca planurile de pe foaie nu se potrivesc cu cele de pe acoperis. Sper sa reusesc sa le pun si pe acelea in curand, cand voi monta al doilea sistem pe acoperis, tot cu Spy-Shop, insa de data asta prin programul Casa Verde 2023.

Si datele arata cam asa, tinand cont ca sunt prosumator din 30.03.2023 la aceasta locatie, deci doar din 01.04.2023 am inceput sa injectez in retea:

Asadar, in total, 2023+2024 (dar practic 1 an de cand sunt prosumator) sistemul meu de 4.5 kWp a produs 6000 kWh, adica 6 mWh. Din acestia 2550 kWh i-am consumat eu in casa sub diferite forme. Cu mentiunea ca am inceput sa incarc o masina electrica doar din luna mai, pana atunci neavand consumatori foarte mari.

Totul a dus la un procent de auto-suficienta de aproape 40%. Adica 40% am luat din panouri, 60% din retea. Procentul asta ma astept sa creasca anul acesta pentru ca mi-am facut un script de automatizare in Home Assistant cu ajutorul caruia incarc doar din excesul fotovoltaic atunci cand nu ma grabesc. Deci voi da mai putin in retea si voi „pastra” mai mult pentru mine. Am promis deja pe canalul meu de YouTube un video despre asta, deci il voi face.

Costuri

De injectat in retea am injectat in total 3.58 mWh iar de consumat din retea am consumat 3.89 mWh. Unii ar crede, cum am crezut si eu o vreme, ca practic sunt aproape pe zero. Dar nu e asa.

Ce pot sa fac e sa fac un calcul estimativ, pentru ca Hidroelectrica nu mi-a mai trimis nici aici nicio factura de mai bine de un an de zile, fix din momentul cand am devenit prosumator, pe motiv ca citirile trimise de distribuitor sunt intarziate si ei fac introducerea datelor manual. Culmea, numai la ei se intampla asta. Ma gandesc serios, avand in vedere ca piata se mai stabilizeaza, sa schimb furnizorul. De ce? Pentru ca…

Facand un calcul simplu avem asa: 3.89 mWh consumati inmultiti cu aproximativ 0.8 lei/kWh inseamna un cost de 3112 lei. Iar pentru cantitea injectata ar trebui sa primesc 3590 kWh inmultit cu 0.25 lei/kWh (pentru ca primesti doar suma fara taxe) adica aproape 900 lei. Ca atare, eu, teoretic, as avea de platit vreo 2200 lei pe un an intreg. Insa mai ramane o necunoscuta: imi vor scadea (financiar nu cantitativ) cantitatea injectata acum sau peste 2 ani? Nu stiu, pentru ca nimeni nu stie iar Hidro nu trimite facturi. De unde si frustrarea mea.

Insa cert e un lucru: ca sa fii pe zero trebuie sa produci de 3 ori mai mult decat consumi. Revin cand am noi informatii despre costuri…

Economii

Si acum sa vedem ce economii am facut. Pai luam cei 900 lei pentru curentul introdus in retea, ii adunam la cei 2050 lei pentru curentul pe care NU l-am consumat din retea (2550 * 0.8) si avem o economie medie de 3000 lei pentru un an. E bine, e rau? Eu zic ca nu e rau deloc.

Daca mi-as fi pus sistemul cu Casa Verde, deja contributia mea era acoperita. Avand in vedere ca l-am pus pe banii mei, vor mai trece inca vreo 8-9 ani (la preturile DE AZI pentru energie) pana sa-l amortizez.

Insa parerea mea e ca nu e despre amortizare financiara neaparat, ci despre liniste sufleteasca. Eu voi produce 6 mWh anual la acelasi pret tot timpul: adica ZERO.

Prima problema – si singura

In perioada asta, de primavara, se vad si primele probleme date de supratensiune. Mai multi factori contribuie la asta cu brio.

Pentru ca afara nu e foarte cald, dar radiatia solara e puternica, panourile merg la randament maxim – ele cand se incing, pierd din randament Tot pentru ca nu e foarte cald afara, toata lumea produce mult si nimeni nu consuma nimic pe racire sau incalzire, ca nu prea ai nevoie de aer conditionat dar nici de caldura Transformatoarele nu stiu sa faca reglajul automat al tesiunii, pentru ca n-a investit nimeni in asta

Toate astea adunate duc la supratensiune, adica peste 253V pe faza, moment in care invertorul intra in limitare. Ca sa mai contracarez acest efect, am activat eu curba P-U pe invertorul Huawei si am redus puterea treptat pe masura ce tensiunea se apropie de cea maximala. Dar tot mai avem supratensiune.

Exista rezolvare? Da… dar nu o vad in curand, din contra eu cred ca se va inrautati, pentru ca inca 40.000 de noi prosumatori vor avea panouri pe casa in Romania anul acest. Minim.

Rezolvarea ar fi data de noi transformatoare inteligente care sa stie sa regleze automat puterea in functie de tensiunea de retea si, la nevoie, sa poata sa dea mai departe in liniile de medie tensiune. Nu cred ca se va intampla in curand, motiv pentru care probabil in 1-2 ani voi trece offgrid si voi investi in baterii.

Planuri de viitor

Luna asta sper sa instalez si celelalte trei panouri ramase pentru a ajunge cu sistemul asta la 5.6 kWp (sau macar doua) si inca un sistem, de data asta pozitionat aproape pe Nord (din pacate – din fericire, voi putea avea un studiu de caz foarte bun de N vs S) tot de 5.5 kWp prin Casa Verde 2023 impreuna cu cei de la SolarWest (o companie Spy-Shop).

Acestea fiind spuse, amortizarea mea se va face mult mai repede, si probabil in urmatorii 4-5 ani ambele sisteme vor fi amortizate. Voi incerca sa consum cat mai mult din exces incarcand masina electrica, folosind climatizarea atat pentru racire cat si pentru incalzire si, cine stie, pe viitor poate chiar instaland o pompa de caldura sau, in cel mai rau caz, o centrala termica electrica.

Inca cel putin un an voi ramane in configuratia asta, si voi ramane prosumator. Insa peste 1-2 ani nu stiu ce se va intampla. Daca problemele cu supratensiunea se vor acutiza si, in paralel, acumulatorii se vor ieftini, probabil ca voi schimba invertoarele cu unele offgrid si voi cumpara acumulatori.