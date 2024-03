BenQ a lansat PD3225U, monitor pentru utilizatorii de MacBook

Cum cei mai multi creatori de continut folosesc MacBook, BenQ a decis sa vina cu o solutie dedicata pentru acestia. Monitorul PD3225U este un monitor pentru profesionisti, cu panou IPS de calitate si USB C.

Ecranul Black IPS ofera un contrast ridicat de 2000:1 si o gama larga de culori, iar negrul este cu 35% mai profund. Are un spectru de culoare larg, 98% DCI-P3, iKeyboard Control pentru a seta din MacBook coloritul ecranului, iar certificarile obtinute sunt Calman, Pantone si Pantone SkinTone.

Pentru a asigura o reproducere fidelă a culorilor și o luminozitate uniformă, PD3225U utilizează Uniformity, o tehnologie exclusivă BenQ. Mai mult, monitorul integrează software-ul Display ColorTalk pentru ajustarea culorilor între monitor și MacBook Pro, eliminând necesitatea unui aparat de calibrare dedicat.

Are USB Cu cu Thunderbolt, deci primeste alimentare din MacBook. Se roteste, se inalta, se inclina si are si o telecomanda atasata, celebra deja in gama BenQ, din care puteti controla modurile de imagine. Monitorul dispune de un port Thunderbolt 3, două porturi HDMI, un DisplayPort și un hub USB.

Specificații

Diagonală – 31.5 inch

Rezoluție – 3840 x 2160 pixeli

Tip panou – IPS

Luminozitate- 400nits

HDR – HDR10, VESA DisplayHDR 400

Timp de răspuns – 5ms

Contrast nativ – 2000:1

Rată de refresh – 60Hz

Spectru de culoare – 98% P3, 99% Rec.709, 99% sRGB

Moduri de culoare – Animation, B+W, CAD/CAM, Darkroom, DCI-P3, DICOM, Display P3, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, User

Format – 16:9

Culori – 1.07 miliarde

PPI – 140

Display Screen Coating – Anti-Glare

Difuzoare – 2x 2.5W

Conectivitate – 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 3 cu PW 85W, Alt Mode, Data, 1x Thunderbolt 3 PD 15W, 1x Thunderbolt 3, 1x USB Type B, 1x USB Type C, 3x USB 3.2

Eye Care – Flicker Free Technology, Low Blue Light

Certificări – TUV, Solidworks, Calman Verified, Pantone SkinTone Validated

PD3225U costă 1.199 EUR și va fi disponibil în curând prin partenerii BenQ locali.