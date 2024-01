BenQ PD3420Q Review: monitor pentru artisti

Culorile probabil nu primesc suficient merit. In o mare parte din alegeri, culorile joaca un rol mai important decat realizam.

Ceea ce ma duce spre o gluma: cand am intrebat-o pe nevasta-mea de ce a ales sa-si cumpere un Citroen C3, ea mi-a raspuns rapid si fara ezitare – imi placea culoarea. Pentru mine, in alegerea unui automobil, culoarea ar fi fost probabil ultimul aspect care ma interesa si cu siguranta aprob si chiar am vazut si eu cazuri concrete in care o anumita culoare iti poate schimba perspectiva sau atractia spre un automobil, o haina, un telefon sau altceva.

Dar revenind la ale noastre, BenQ P(rofessiona)D(esigner)3420Q este un monitor ultrawide care pune mare accent pe culori, fiind un produs dedicat celor care sunt fie creatori de continut (editare foto si video), fie au nevoie de un ecran performant pentru a-i ajuta in business-ul in care lucreaza, de exemplu design interior sau lucratul cu randari 3D complexe.

PD3420Q foloseste un panou IPS de 34 inch, drept, cu un aspect 21:9 si o rezolutie 3440×1440. Rata de reimprospatare este standard 60Hz si poate afisa pana la 1.07 milioane de culori. Este calibrat din fabrica prin intermediul tehnologiei proprietare BenQ AQColor si vine cu fisa de raport la pachet. Acopera 100% din spectrul de culori Rec.709, 100% din sRGB si 98% din P3.

Designul este minimalist, cu un picior de sustinere solid care nu ocupa mult spatiu pe birou si iti lasa loc pentru alte obiecte. Argintiul ii ofera un aspect cool din punctul meu de vedere. Butoanele sunt accesibile prin partea dreapta, iar pe lateral partea stanga e disponibil un jack de 3.5mm, un port USB tip C si un port USB tip B. Este reglabil pe inaltime, inclinare si glisare stanga-dreapta.

Revenind la panou, acesta reprezinta punctul de atractie al monitorului. Ofera o valoare delta E sub 3, ceea ce asigura o acuratete foarte buna a culorilor. Modul Benq M-Mode a fost gandit special pentru laptopurile Mac si MacBook Pro, oferind o sincronizare activa a culorilor, creand un nivel suplimentar de asigurare a preciziei culorilor. De asemenea, Benq ICCSync asigura sincronizarea rapida a culorilor intre ecranul laptopului si monitor, astfel ca artistul sa pastreze aceiasi paleta de culori si stil vizual. In ajutorul acestuia vin certificarile Pantone si Calman. Certificarea Solidworks il asigura o alegere inteleapta pentru proiectarea CAD. Nu-i lipseste nici certificarea HDR10.

Prin intermediul meniului standard OSD poate fi ales spectrul de culori dorit sau personaliza luminozitatea, contrastul sau alte optiuni ale ecranului. Modul dual-view permite utilizarea simultana a doua spectre de culori diferite impartind ecranul in doua, facilitand o comparatie rapida si usoara in caz de nevoie. Pentru a optimiza experienta si controlul asupra setarilor imaginii, monitorul este insotit de Hotkey Puck G2.

Functionalitati precum Picture-in-Picture si Picture-by-Picture sunt suportate la randul lor nativ de monitor, iar tehnologia KVM permite utilizarea unui singur set de periferice chiar daca sursa de intrare a monitorului se schimba.

La capitolul conectivitate, unul din cele mai valoroase porturi este cel USB tip C cu power delivery de pana la 65W, urmat de DisplayPort 1.4 si 2 porturi HDMI 1.4.

Ca sa profiti la maxim de acest monitor trebuie bineinteles sa fii un artist si sa stii folosi Adobe Photoshop, DaVinci Resolve sau alte programe orientate spre creare de continut. Eu unul nu sunt expert in ele, m-am jucat ocazional, dar mereu am apreciat cinematografia si paleta de culori vibranta oferita de anumite productii cinematografice. Un exemplu inconfundabil al ultimilor ani este Mad Max: Fury Road sau The Grand Budapest Hotel. Ambele comunica prin intermediul culorilor si e greu sa vezi doar un singur cadru din cele doua si sa nu-i cunosti provenienta, iar cei care au lucrat pentru a obtine acel stil cu siguranta au folosit monitoare de calibrul acestui BenQ.

BenQ PD3420Q il gasiti la evoMag. E o „scula” care isi merita pretul mai ales daca iti aduce un venit. Este un monitor cu deschidere spre toti creatorii de continut digital, oferind o imagine calibrata pe care sa se poata baza si o multitudine de moduri diferite de utilizare in functie de scenariu.