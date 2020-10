Black Friday in Romania, cel putin in ultimii ani, nu a fost un eveniment real. Produsele cu adevarat reduse au fost putine si in cantitati limitate, iar restul au fost doar reduceri normale. Multi s-au prins de treaba asta. Luam in calcul si pandemia care ne-a lovit si va intreb: Black Friday in 2020 mai este relevant pentru voi?

Pentru ca mai sunt cateva saptamani pana cand grandiosul eveniment va avea loc. Multi vor uita de pandemie si vor da buluc prin magazine sa cumpere tigai, detergent la oferta sau electronice de care pur si simplu nu au nevoie.

In online ne vom lovi de aceleasi probleme: site-uri care nu se incarca si stocuri limitate care dispar pana se incarca site-ul. Dar daca luam in calcul pandemia si criza economica de care vorbeste toata lumea, tin sa cred ca anul acesta BF nu va fi la fel de grandios.

Voi ce o sa faceti? Asteptati ceva la oferta? Aveti nevoie de ceva anume? O sa cumparati chestii inutile doar pentru ca sunt ieftine? Eu zic pas anul acesta si nu voi cumpara nimic. Am tot ce imi trebuie momentan si incerc sa mai pun niste bani deoparte.