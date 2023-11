Black Friday 2023: ce produse urmaresc eu

In ultimii 3 ani am ignorat aproape complet Black Friday – nu am simtit ca imi lipseste nimic din „arsenalul” personal.

Anul acesta insa urmaresc mai multe produse. Nu am de gand sa le achizitionez pe toate, insa e o lista de produse pe care am pus ochiul si m-am gandit sa o impart cu voi.

Proiector portabil: ideea de a putea transforma orice perete intr-un ecran si de portabilitate imi surade tot mai mult, mai ales de cand am copil mic si nu stiu mereu in ce camera ajung sa dorm. Modelele urmarite de mine sunt de la ViewSonic, mai exact M1 Pro si M1 mini. M1 Pro am avut ocazia sa-l testez si mi-a placut calitatea culorilor, sunetul si simplitatea interfetei. M1 Mini este varianta ultraportabila si e si mai tentanta la pret. M1 Mini este deja redus si are un pret excelent – 650 RON, ramane de vazut daca M1 Pro va avea vreo reducere aplicata zilele astea sau nu. Pe langa cele doua modele urmarite de mine, catalogul complet al celor de la ViewSonic pentru proiectoare poate fi consultat aici.

Laptop de gaming: tot pentru portabilitate si productivitate, Lenovo LOQ 15IRH8, unul din laptopurile testate m-a surprins placut atat ca performante cat si ca temperaturi. Vi l-am prezentat aici.

Monitor pentru eSports – de data asta nu pentru mine, ci pentru fratele meu. Acesta a vazut modelul ViewSonic HG XG2431 la un amic. Foloseste un panou IPS, o rata de reimprospatare de 240Hz si certificat Blur Busters 2.0. Mai multe detalii despre acesta precum si alte produse din gama ViewSonic gasiti aici.