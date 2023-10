ViewSonic M1 Pro Review: cinematograf la purtător

Portabilitatea gadget-urilor dedicate entertainmentului a devenit un factor de selec╚Ťie tot mai important ├«n r├óndul consumatorilor.

C─âl─âtorim mai des, mai mult ╚Öi de cele mai multe ori nu am vrea s─â ne lipseasc─â experien╚Ťa de acas─â nic─âieri.

ViewSonic M1 Pro este un proiector g├óndit pentru entertainment ╚Öi productivitate care poate fi u╚Öor transportat ╚Öi folosit aproape oriunde. Este compact ╚Öi vine la pachet cu o hus─â de transport astfel ├«nc├ót ├«l pute╚Ťi lua cu voi oriunde.

C├ónt─âre╚Öte 0.95kg ╚Öi folose╚Öte un sistem de proiec╚Ťie LED al─âturi de rezolutia 1280×720. Este capabil s─â afiseze 1.07 milioane de culori ╚Öi are o luminozitate de 600 ni╚Ťi.

Piciorul de sus╚Ťinere rotativ, care serve╚Öte ╚Öi drept capac pentru protec╚Ťia obiectivului ├«i permite un unghi de proiec╚Ťie flexibil de 360 de grade. Pentru a porni/ opri proiectorul este suficient s─â roti╚Ťi piciorul/ capacul de protec╚Ťie.┬á Designul este modern ╚Öi practic.

Are încorporată o baterie care îi asigură o autonomie de până la 4 ore și poate fi încărcat cu ajutorul unei baterii externe care suportă power delivery la 45W sau cu încărcătorul oferit la pachet.

La capitolul porturi avem un port HDMI, două porturi USB tip C, un port USB tip A și port 3.5mm.

Sistemul de operare are la baz─â Android ╚Öi adopt─â minimalismul. Pe scurt are aproape tot ce are nevoie ╚Öi ofer─â o interfa╚Ť─â foarte aerisit─â ╚Öi intuitiv─â pentru navigare. Are 16GB memorie intern─â din care 14GB sunt disponibili pentru utilizator.

Conexiunea la internet se realizeaz─â prin Wi-Fi ╚Öi prezint─â propriul magazin de unde se pot desc─ârca aplica╚Ťii. Nu sunt foarte multe la num─âr, dar cele mai populare ╚Öi folosite le ve╚Ťi g─âsi. Netflix, YouTube, Disney+ sau VLC Media Player sunt prezente. Amazon Prime ╚Öi HBO Max nu sunt disponibile la ora actual─â.

├Än materie de func╚Ťii speciale – ofer─â o setare care ├«i permite s─â fie utilizat ├«n condi╚Ťii de siguran╚Ť─â la altitudine ├«nalt─â. De pe Play Store se poate desc─ârca aplica╚Ťia ViewSonic vCastSender ╚Öi instala pe telefon – va transforma telefonul ├«ntr-o telecomand─â modern─â pentru proiector. Telefonul ╚Öi proiectorul trebuie s─â fie conectate la aceia╚Öi re╚Ťea Wi-Fi pentru a beneficia de aceast─â func╚Ťie.

Diagonala maxim─â pe care o poate proiecta este de 254cm de la o distan╚Ť─â de 3.52m. Imaginea se ajusteaz─â automat chiar dac─â proiectorul nu este a╚Öezat perpendicular cu fa╚Ťa spre perete ╚Öi doar focalizarea imaginii se regleaz─â manual.

Am ales ca prim─â vizionare anima╚Ťia The Super Mario Bros. pentru culori ╚Öi din curiozitate: nu l-am mai v─âzut pe Mario salv├ónd prin╚Ťese de o perioad─â.

Aici tehnologia proprietar─â Cinema SuperColor+ cu acoperire 125% a spectrului de culori Rec.709 a asigurat o imagine plin─â de via╚Ť─â ╚Öi vibrant─â. Am continuat cu finalul spectaculos ╚Öi plin de suspans oferit de sezonul 2 al serialului Twin Peaks.

Fiind pl─âcut impresionat de sistemul audio Harman Kardon cu efect 360 de grade ├«n timpul aventurilor lui Mario, l-am testat strict pe partea audio al─âturi de melodiile preferate de pe YouTube. Sistemul audio red─â pl─âcut ╚Öi confident orice tip de sunet ╚Öi te po╚Ťi baza pe el pentru experien╚Ťe reu╚Öite.

Screen mirroring este prezent ╚Öi pute╚Ťi face streaming de con╚Ťinut de pe telefon sau tablet─â prin intermediul Wi-Fi.

Streaming prin intermediul portului USB C de pe laptop, telefon sau chiar o consolă portabilă Nintendo Switch este la rândul să disponibil. În cazul telefoanelor Samsung echipate cu tehnologia DeX, imaginea proiectată va putea fi folosită drept monitor.

╚śi nu ├«n ultimul r├ónd, clasicul bluetooth va permite conectarea unei perechi de c─â╚Öti sau a unui telefon mobil la acesta pentru a servi ca surs─â de intrare/ ie╚Öire audio ├«n func╚Ťie de caz.

M1 Pro este un proiector simpatic. Bogat ├«n op╚Ťiuni, cu imagine clar─â ╚Öi generoas─â ├«n culori, un sistem audio echilibrat ╚Öi compact. Este potrivit at├ót pentru c─âl─âtorit c├ót ╚Öi pentru folosit acas─â, c├ónd vre╚Ťi ca ochii s─â v─â ia o pauz─â de la ecrane, dar mai merge totu╚Öi un episod din seria preferat─â. Tot ce trebuie este s─â-i g─âsi╚Ťi un perete pe care s─â redea con╚Ťinutul ╚Öi un loc pe care s─â stea. ├Än cel mult 5 minute a╚Ťi configurat un mini cinema ├«n orice ├«nc─âpere sau oriunde afar─â ├«n aer liber. ├Äl g─âsi╚Ťi la eMag.